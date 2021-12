Mary en Benno hebben 8000 pinguïns, zelfs een vibrator uit de sekswinkel

Een kijkje in de pinguïnverzameling van Mary (foto: Benno van Vugt) Foto: Benno van Vugt. Foto: Benno van Vugt. Foto: Benno van Vugt. Foto: Benno van Vugt. Foto: Benno van Vugt. Foto: Benno van Vugt. Volgende Vorige vergroot 1/7 Een kijkje in de pinguïnverzameling van Mary (foto: Benno van Vugt)

Mary Spierings en haar man Benno van Vugt verzamelen pinguïns. Pinguïn-knuffels, pinguïn-sleutelhangers en zelfs een vibrator in de vorm van het waggelende beestje. Je kan het zo gek niet bedenken of Mary heeft het. Ondertussen heeft het stel al zoveel pinguïnspullen dat hun hele bovenverdieping veranderd is in een pinguïnmuseum.

Bas Crommentuijn Geschreven door

Hoeveel pinguïns ze in totaal hebben, weten ze niet. “Ik gok ongeveer 8000, maar ik heb ze nooit allemaal geteld”, vertelt Mary. “Het zijn er in ieder geval genoeg om de grootste verzameling in Nederland te hebben. In Eindhoven zit ook een verzamelaar, maar die heeft nog niet de helft van wat wij hebben.” De eerste pinguïn kreeg Mary van haar vader. “We hadden toen een 27MC bakkie. Een korte afstand radio waarmee je met elkaar kan praten. Mijn codenaam was ‘lady pinguïn’. Mijn vader heeft daarna twee pinguïnbeeldjes aan mij gegeven die hij had gewonnen tijdens het kaarten. Sindsdien ben ik de vogeltjes gaan verzamelen. Sinds een paar jaar ben ik echt veel spullen gaan kopen. Als ik nu over straat loop ben ik altijd op zoek naar de volgende pinguïn. Laatst hadden ze bij de supermarkt kersttompoezen met pinguïns erop. Ik heb ze gekocht en er een foto van gemaakt.”

Met ongeveer 8000 verschillende spullen zitten er ook best wat rare dingen in de collectie. Zo hebben ze een speelgoedboot in de vorm van een pinguïn en een pinguïnvibrator. “We waren in de sekswinkel en daar zagen we een vibrator in de vorm van een pinguïn. Ze waren in de aanbieding: drie halen, twee betalen. Als verzamelaar kun je ze dan niet laten liggen.” In de collectie heeft Mary ook verschillende opgezette pinguïns zitten. Die zijn voor beide een favoriet. “Ik kon geen afscheid nemen van mijn hond en besloot hem te laten opzetten. Ik ging toen naar een taxidermist en daar zag ik ook opgezette pinguïns staan.” Mary vindt ook haar zelfgemaakte pinguïnspullen heel leuk. “Ik ben echt een hobby-persoon. Ik brei truien met de vogeltjes erop en ik heb een pinguïnhandtas gemaakt.”

Naast dat Benno fanatiek pinguïns verzamelt met zijn vrouw is hij ook carnavalsartiest. Hij heeft al verschillende hits gehad, zo ook: ‘Ik zie pinguïns overal’. Het lied, dat hij samen met zijn tekstschrijver heeft gemaakt, heeft hij opgedragen aan zijn partners collectie. 'Ik Zie Pinguïns Overal'. Het lied wat Benno schreef over de collectie van zijn vrouw.

