Zorginstelling gaat zelf testen: 'Gehandicapten niet dagenlang op kamertje'

Zorginstelling SWZ begint donderdag met een proef om mensen met een handicap zelf te testen. Al na een kwartier is dan bekend of de cliënten corona hebben. Zo hoeven ze niet meer in hun eentje in een rolstoel een of zelfs twee dagen op hun kamer in quarantaine te blijven. Dit werd als onmenselijk gezien, omdat sommige van de bewoners het denkniveau van een driejarige hebben.

Verpleegkundig specialist Chantal Dielis kwam op het idee. doordat ze het onmenselijk vond om de cliënten op hun kamer te laten wachten. “Als ze ‘s ochtends verkouden wakker werden, nam onze verpleegkundige een test af. Die moest dan naar een lab gebracht worden. Het duurde dan acht uur voordat we een uitslag hadden. Ondertussen zat de cliënt in isolatie op zijn kamer." Dat is voor niemand leuk, maar voor de bewoners in de zorginstelling eigenlijk niet te doen: "Een vierjarige laat je ook niet op een kamer zitten. Medewerkers hadden in pak contact met de cliënt. We plakken wel een foto van de medewerker op het pak, maar juist voor onze cliënten is de vertrouwdheid van dezelfde begeleider zo belangrijk. Daar haalt-ie zijn veiligheid vandaan.”

Daarom moest er een oplossing komen, vond ze. “In het begin van de pandemie denk je, het is niet anders. Maar nu Covid voorlopig niet weggaat, moet dit anders. We zitten hier in de Brainportregio. Het apparaat wordt al gebruikt voor de reizigerstesten en in de zakelijke wereld en nu zetten wij het in de zorgsector in. Dit is een betrouwbare PCR-test. De GGD staat ons hierin bij. Je hoeft hierna niet meer naar de teststraat.”

En naast het voorkomen van schrijnende situaties, is er nog een heel groot voordeel aan het zelf snel en betrouwbaar kunnen testen. SWZ ondersteunt in Oost-Brabant 1300 mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Een grote organisatie, waar verdeeld over 18 locaties achthonderd mensen werken.

Een medewerker met coronaklachten, betekent een gat in het rooster. Het gaat vaak om wel tien medewerkers per dag. “Als een verkouden medewerker zich moet laten testen bij de GGD, zijn we die hele dag kwijt terwijl deze thuis op de uitslag wacht. Zolang er geen uitslag is, mag die medewerker niet bij ons komen werken. Zo’n medewerker moet dan natuurlijk vervangen worden want onze bewoners hebben wel zorg nodig,” zegt Dielis.

Het apparaat staat in de vestiging in Son. Daar komen medewerkers met klachten naartoe. ”Dit is een prachtige oplossing. We testen en na een kwartier kan de medewerker meteen door naar de groep om te gaan werken, tenminste als de uitslag negatief is. We zijn super blij en trots dat we een pilot mogen doen.” Andere zorginstellingen hebben al interesse. “We nodigen onze collega’s van harte uit om dit met ons te volgen.”