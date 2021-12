Wonen in een prijzenpakker? Loft in Tilburgse Duikklok te koop

'De Duikklok' (foto: Architectuur makelaar) Foto: Architectuur Makelaar. Foto: Architectuur Makelaar. Foto: Architectuur Makelaar. Foto: Architectuur Makelaar. Volgende Vorige vergroot 1/5 'De Duikklok' (foto: Architectuur makelaar)

Wil jij in een kunstwerk wonen? De bovenste loft in de 'Duikklok’ in Tilburg staat te koop op Funda. De grijze toren middenin een klein park is in 2012 als geluidsdemper voor het appartementencomplex erachter gebouwd. Voor 675.000 euro zijn de bovenste twee verdiepingen, een garage en het dakterras van jou.

Bas Crommentuijn Geschreven door

In 1996 werden er plannen gemaakt voor het bouwen van een appartementencomplex. Nadeel: een drukke buslijn die stadsdeel Oud-Zuid met het centrum verbond, zorgde voor veel geluidsoverlast. De bouw van het complex ging tóch door, met het plan om wel iets tegen de geluidoverlast te doen. Veel ideeën daarvoor haalden het niet en pas heel veel later gebeurde er iets. In 2011, 15 jaar na de bouw van het complex, werd groen licht gegeven voor een gebouw dat symbool moest staan voor de vooruitgang van de buurt én het geluid van de voorbijrijdende bussen moest dempen.

Duizeligwekkende trap (foto: Architectuur Makelaar). vergroot

Jacq de Brouwer is de architect die het gebouw heeft ontworpen en vertelt over de rare vorm van de toren. “We wilden ervoor zorgen dat het gebouw niet aan de straat stond, maar in het park. Op iedere verdieping heb je een beter uitzicht op een andere plaats. Vandaar dat de grote ramen op verschillende plaatsen zitten. Op de eerste verdieping kijk je bijvoorbeeld uit over het parkje, op de tweede heb je mooi zicht op de Broekhovense kerk en vanaf de vierde verdieping kijk je uit op de schouwburg.”

Uitzicht vanaf het dakterras (foto: Architectuur Makelaar) vergroot

Het gebouw heeft in 2012 de architectuurprijs van de BNA-kring Midden-Brabant gewonnen. In 2014 werd het genomineerd voor de ‘Brick Awards’. Een internationale architectuur-competitie voor bakstenen huizen.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.