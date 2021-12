PSV verliest van Real Sociedad en moet zich richten op Conference League

PSV is er niet in geslaagd te overwinteren in de Europa League. In San Sebastián ging de ploeg van trainer Roger Schmidt met 3-0 onderuit tegen Real Sociedad. Door de nederlaag wacht na de winterstop de Conference League voor de Eindhovenaren.

De opdracht voor PSV was voor aanvang duidelijk. Bij een gelijkspel of overwinning zou het overwinteren in de Europa League. Zouden de Eindhovenaren verliezen van Real Sociedad resteerde na de winterstop nog de Conference League.

In een kletsnat San Sebastián waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Ook de kansenverhouding was gelijk. Real Sociedad was vooral gevaarlijk uit de counter terwijl PSV het spel probeerde te maken. Bij de thuisploeg was Alexander Isak dichtbij de openingstreffer. Maar doelman Joël Drommel was alert oog in oog met de oud-aanvaller van Willem II. Aan de andere kant waren Phillipp Mwene en Armindo Bruma dichtbij met een schot van afstand.

Vlak voor rust ging het mis bij PSV. Een schot van afstand werd door Mwene in het zestienmetergebied geblokt met de handen waardoor de bal op de stip ging. Vanaf elf meter faalde Mikel Oyarzabal niet en schoot Real Sociedad op voorsprong. PSV moest in de achtervolging, maar wist dat één doelpunt genoeg was.