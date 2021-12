Coronanieuws: 2364 besmettingen, fors minder dan een dag eerder

14.44

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is in de afgelopen 24 uur toegenomen. Maar daartegenover is het aantal patiënten op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen verminderd. Dat blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatencentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal liggen er 2783 mensen met corona in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 2148 op de verpleegafdelingen, 56 minder dan donderdag. Op de ic's liggen vrijdag 635 hele zieke mensen met Covid-19. Dat zijn er negen meer dan een dag geleden. Er werden 52 nieuwe coronapatiënten op de ic's opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, nam de bezetting op de ic's minder snel toe.