Coronanieuws: vooralsnog geen testplicht bij aankomst reizigers Zuid-Afrika

20.10

Door de coronapandemie is er wereldwijd een tekort aan verpleegkundigen. Velen houden ermee op of worden het slachtoffer van een burn-out. Volgens de International Council of Nurses (ICN) in Genève, een koepelorganisatie namens 27 miljoen verpleegkundigen in meer dan 130 landen, zijn velen het na twee jaar werken onder hoogspanning zat.

Het aantal zorgverleners dat er binnen een jaar mee wil ophouden, is in een jaar tijd verdubbeld tot tussen de 20 en 30 procent. Personeelstekorten in ziekenhuizen zijn volgens het ICN niets nieuws. Voor de pandemie was er al een tekort van 6 miljoen zorgverleners. Circa 4,75 miljoen mensen gaan binnen enkele jaren met pensioen.