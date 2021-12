Hordes muizen in het huis van Alyssa: 'Ze aten mijn vogeltjes op'

Binnen een half uur had Alyssa's hond drie muizen te pakken. vergroot

Door het huis van Alyssa in Roosendaal trippelen dagelijks hordes muizen. Twee van haar twee zebravinkjes werden al opgegeten door de knaagdieren. "En de kids kunnen hun speelgoed niet eens meer gebruiken door de pislucht."

Meer dan de helft van de Nederlanders zou het afgelopen jaar muizen of ratten rond het huis hebben zien lopen. Die conclusie kwam uit een onderzoek, dat ongediertebestrijdingsplatform Beestjes Kwijt uitvoerde. En daarmee lijkt de overlast van ongedierte groter dan ooit. Dat ziet ook Alyssa. "Vijf jaar geleden zijn we hier komen wonen. Sindsdien hebben we ieder jaar wel wat muizen. Is ook niet zo gek, want in onze jaren 30-woning hebben we allerlei kiertjes en gaten waar ze doorheen kunnen."

"Eenmaal bij het hok, zag ik dat ze dood waren. Opgegeten door de muizen."

Toch zijn de problemen dit jaar nog een tandje erger. "De eerste keer dat ik zo'n muis door de kamer zag lopen, schrok ik me een ongeluk. Maar inmiddels kijk ik er al niet meer van op. Zelfs niet als een van de honden er binnen een half uur drie te pakken heeft." Ze is er dus wel aan gewend, maar wordt er hoe dan ook stapelgek van. "Mijn huisdieren lopen gevaar. Ik wilde een paar dagen geleden mijn twee zebravinkjes 's ochtends eten geven. Toen ik aankwam, vond ik het al gek dat ik ze niet vrolijk hoorde fluiten. Maar eenmaal bij het hok, zag ik dat ze dood waren. Deels opgegeten door de muizen."

"Ik kan heel die serre weer afbreken en opnieuw beginnen, want de schade is enorm."

Dat is niet het enige probleem. "Die beesten vreten alles kapot. In de serre hebben ze alle schrootjes kapot geknaagd. Ik kan heel die uitbouw net zo goed weer afbreken en opnieuw beginnen, want de schade is enorm." En tot overmaat van ramp heeft het ook nog effect op de kinderen. "Die kunnen niet eens meer hun speelgoed uit de serre halen, omdat alles naar pis stinkt." Inmiddels is Alyssa ten einde raad. "Je mag in Nederland geen gif meer plaatsen, maar ik zie geen andere oplossing. Ik haal daarom die potten uit België. En ik weet dat veel mensen dat doen."

Tot haar grote schrik, trof Alyssa twee van haar zebravinkjes dood aan. vergroot

Ook ongediertebestrijder Roel Ruiter van het Zunderts bedrijf Ruiter Bedrijfshygiëne ziet de overlast toenemen. "Het is niet zo dat het dit jaar veel meer is dan vorig jaar, maar je ziet zeker een stijging." De oorzaak? "Die ligt voor een groot deel toch bij onszelf. We zijn een echte wegwerpmaatschappij geworden. We kijken steeds minder goed naar hygiëne en die diertjes kunnen prima leven van wat wij achterlaten." Al zijn het heus niet altijd kwade bedoelingen, denkt Ruiter. "In deze tijd hangen mensen vaak vogelvoer buiten. Prachtig, dat moeten we ook vooral blijven doen. Maar zorg er dan wel voor dat het op een plek is waar ratten of muizen absoluut niet bij kunnen. En heb je buiten kippen in een ren, voer ze dan 's ochtends en houd de boel netjes opgeruimd."

"Binnen no time zit er weer een horde muizen in het plafond."

Toch lijkt het lastig om het ongedierte helemaal buiten de deur te houden, vreest ook Alyssa. "Of ik er vertrouwen in heb dat het over gaat? Totaal niet, ook niet met het gif. Als het meezit, zijn ze daardoor een dag of drie weg. Vervolgens zit er binnen no time weer een horde in het plafond. Ah, ze hebben weer kermis, denk ik dan maar."

De muizen hebben inmiddels al de nodige gaten in de muren geknaagd. vergroot

