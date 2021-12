Tiener (15) handelt in illegaal vuurwerk, politie vindt 12 kilo op kamer

Een jongen van 15 is aangehouden omdat hij handelde in illegaal vuurwerk. De politie vond twaalf kilo vuurwerk op de slaapkamer van de tiener in Sprundel.

De politie kwam de jongen op het spoor door een anonieme tip. Die tip luidde dat de jongen via het social media-platform Snapchat zou handelen in vuurwerk. Agenten namen donderdag een kijkje in het huis van de tiener en vonden naast zijn bed het illegale vuurwerk. Ook lag er in de kamer een paar honderd euro aan contant geld.

De jongen werd op zijn school aangehouden. Daar doorzocht de politie nog zijn kluisje, maar daar werd niks illegaals gevonden.

Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd. De jongen had met name cobra's en shells. Shells, ook wel mortierbommen, horen tot de zwaarste vuurwerksoorten. De jongen is na een verhaal met een proces-verbaal op zak weer vrijgelaten.