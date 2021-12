Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Busje zit klem onder vrachtwagen, bestuurder naar ziekenhuis

Bij een ongeluk in Eindhoven is een bestelbus tegen een vrachtwagen aangebotst. De voorkant van de bus kwam klem te zitten onder de vrachtwagen. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Het ongeluk gebeurde aan de Boutenslaan, vlak voor een stoplicht. Daar is de bus op de vrachtwagen geklapt. De jonge bestuurder van de bus raakte bekneld. De brandweer heeft hem geholpen om uit de wagen te komen en er werd een traumahelikopter opgeroepen. Op de plek van het ongeluk is hij door de trauma-arts behandeld. Loeiende sirenes

Volgens onze correspondent was de jongeman wel aanspreekbaar. Hoe het verder is met zijn verwondingen is bekend. Wel is hij met loeiende sirenes naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision. vergroot

Foto: Rico Vogels/SQ Vision. vergroot

Foto: Rico Vogels/SQ Vision. vergroot

Foto: Rico Vogels/SQ Vision. vergroot

