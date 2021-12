Enorme lichtgevende maan zweeft midden in Grote Kerk in Breda

Wachten op privacy instellingen... Directeur Marieke Wiegel van de Grote Kerk in Breda (foto: Raoul Cartens). Volgende Vorige vergroot 1/2 Museum of the Moon strijkt neer in de Grote Kerk in Breda

Een enorme maan domineert vanaf deze week de Grote Kerk in Breda. Het lichtkunstwerk van de Engelse kunstenaar Luke Jerram hangt aan het hemelgat in het middenschip van de kerk, als 'eyecatcher' van de expositie Museum of the Moon. Het kunstwerk was eerder al op vele plaatsen in de wereld te zien.

Het enorme gevaarte is een schaalmodel van de maan, met een doorsnee van zeven meter, en is tot 9 januari gratis te bewonderen in de Grote Kerk. Het kunstwerk is gebaseerd op zeer gedetailleerde foto's van het maanoppervlak, die door ruimtevaartorganisatie NASA zijn gemaakt. Wapenschild

Hoewel de maan tot ieders verbeelding spreekt, heeft Breda ook historisch een band met dit hemellichaam. Directeur Marieke Wiegel van de Grote Kerk: "Een belangrijke Bredase familie - Van Polanen - had in haar wapenschild drie wassende manen. Aan hen heeft de stad het Kasteel van Breda te danken en het ontstaan van de Grote Kerk."

vergroot

Maar ook het godshuis zelf heeft een band met de maan. "De bouw van de kerk was in de vijftiende eeuw een poging van de mensen om naar de hemel te bouwen. Richting God, maar het was natuurlijk ook de fascinatie naar alles wat boven de hoofden van mensen was. De hemel, de sterren en de maan", licht Wiegel toe. Yoga onder de maan

De Grote Kerk wil zich - ondanks corona - ontwikkelen als de 'huiskamer van Breda'. Zo is er naast het bezichtigen en beleven van de maan ook een muziekuitvoering van Canto Ostinato, zijn er elke zondagochtend yogasessies onder de maan en worden er kindermiddagen gehouden waarop ze leren om een raket of een planetarium te maken.

vergroot

"De Grote Kerk is echt een plek van verbinding, waarbij we met heel veel organisaties samenwerken. We hebben hier de ruimte om dit mooie object met een diameter van zeven meter te laten zien. Vanuit alle hoeken en zelfs vanaf 'flying dishmans'. Dit zijn speciale ronde banken waarop je kunt liggen om alle kraters van de maan te bewonderen", zegt Marieke Wiegel.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.