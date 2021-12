Ondernemer en kerstfanaat Pieter Klumpers heeft in een winkel in de Elzas Passage in Helmond het huis van de kerstman nagebouwd. Zelf ontvangt hij als kerstman de bezoekers. Mevrouw Claus en haar kerstelf bakken lekkernijen en ROC-studenten helpen ook mee. In de video krijg je een voorproefje van dit bijzondere kersthuis.

