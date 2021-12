NAC en Almere City gaan pas na een uur voetballen en delen de punten

Wie het eerste uur van NAC - Almere vrijdagavond heeft gekeken zal zich toch afvragen of hij zijn tijd niet beter had kunnen besteden. Gelukkig werd er in het halfuur wél gevoetbald door beide ploegen. Allebei scoorde ze één keer waardoor er na negentig minuten een 1-1 eindstand op het scorebord stond. Een punt waar NAC vrij weinig mee opschiet.

Dertig minuten voor tijd pas beginnen met voetballen. Het is iets wat NAC en Almere City deden vrijdagavond in Breda. Het eerste uur was niet om aan te zien en had net zo goed schriftelijk afgedaan kunnen worden. Het laatste halfuur daarentegen was vermakelijk en liet de supporters alsnog smullen van een leuke wedstrijd.

In het eerste uur van de wedstrijd waren de balletjes breed in de aanbieding terwijl kansen schaars waren. Beide ploegen konden het niet opbrengen iets van deze wedstrijd te maken. Het was vrij snel duidelijk dat deze wedstrijd een goal nodig had.

Duijvestijn breekt de ban

Bij NAC konden ze positief toewerken naar deze wedstrijd. Na de 5-0 zege was er volop euforie in Breda en omstreken. Toch lijkt de ruime overwinning tegen Den Bosch één zwaluw die nog niet de spreekwoordelijke zomer maakt.

Tegen Almere City liet het zeventig minuten lang niets zien. Pas na de openingstreffer van Lance Duijvestijn begon NAC te voetballen. De 0-1 voorsprong van Almere City was verdiend. Niet omdat de uitploeg zoveel beter was maar omdat het meer intenties had de bal naar voren te spelen.

NAC is wakker

NAC had de tegentreffer nodig om wakker te worden. Net als de supporters thuis die hoogstwaarschijnlijk in slaap waren gevallen. Ineens was er volop aanvalsdrang bij de ploeg van Edwin de Graaf.

Het leidde tot twee grote kansen via Boris van Schuppen en Thom Haye. Beide spelers stuitte op het aluminium. Het waren waarschuwingsschoten want vijf minuten later was het wel raak. Haye kwam vrij vlak voor de doelman en zorgde voor de gelijkmaker.

Nog altijd was het niveau niet hoogstaand maar de amusementswaarde van de wedstrijd steeg. Het was een typische wedstrijd van twee ploegen die een moeizaam seizoen kennen.

Punt helpt NAC niet

Het uiteindelijke gelijkspel is een meevaller voor NAC. Na de openingstreffer van Almere City zullen weinigen in Breda nog iets gegeven hebben voor de Parel van het Zuiden. Dat de ploeg uit het niets tot leven werd gewekt mag een wonder worden genoemd. In de slotfase kwam de thuisploeg ook nog een paar keer goed weg aangezien de bezoekers nog een aantal opgelegde kansen kregen.

De Bredanaars schieten niks op met het gelijkspel. Het blijft maar aanmodderen en weet de definitieve weg naar boven maar niet in te zetten. De club blijft op een negende plek. Vrijdagavond werd nog maar eens onderstreept dat deelname aan de play-offs nog geen uitgemaakte zaak is in Breda.