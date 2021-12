Willem II ook tegen SC Cambuur onderuit, zesde nederlaag op rij

Willem II heeft de vrije val in de Eredivisie ook dit weekend geen halt toe kunnen roepen. In het Koning Willem II Stadion ging de Tilburgse ploeg met 1-3 onderuit tegen SC Cambuur. Een nieuwe nederlaag in een lange reeks met slechte resultaten.

Willem II begon nog wel aardig aan de wedstrijd. Ringo Meerveld liet bij zijn debuut als basisspeler een paar leuke dingen zien, maar meer dan één echt grote kans leverde het niet op. Görkem Saglam zag zijn volley via doelman Sonny Stevens over het doel van Cambuur gaan. Na de openingsfase was het klaar met de ploeg van trainer Fred Grim, dat Timon Wellenreuther mocht bedanken dat het bij rust nog 0-0 stond.

De Duitse goalie, bij afwezigheid van Pol Llonch aanvoerder van de Tricolores, wist met meerdere goede reddingen zijn doel schoon te houden in de eerste helft. Een terugspeelbal van Nikos Michelis leverde de grootste problemen op voor de keeper. De Griekse centrumverdediger speelde hard terug richting de goal van Willem II, waar Wellenreuther op dat moment niet in stond. Hij moest een flinke sprint trekken om de bal uiteindelijk glijdend net voor de lijn weg te werken.

Tegentreffers

Net als bij de 0-1 nederlaag in de vorige thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd er een paar minuten na rust gescoord door de tegenstander van Willem II. Mats Köhlert verloor op het middenveld de bal, waarbij hij het liet lijken op een overtreding van SC Cambuur. Dat was het niet. Een paar tellen later moest Wellenreuther zich gewonnen geven, hij had geen antwoord op het schot van Roberts Uldrikis: 0-1.

Het vertrouwen bij Willem II is al weken broos, dat bleek nu ook weer. Na de tegentreffer zag je de vertwijfeling in de ploeg sluipen. De hele wedstrijd was Cambuur feller in de duels, in het afjagen van de tegenstander en in het zoeken naar kansen. Na de 0-1 werd dat niet beter.

Met nog iets meer dan twintig minuten op de klok dolde Alex Bangura met Ché Nunnely en Leeroy Owusu. De buitenspeler draaide en keerde en glipte tussen de twee Willem II-spelers heen. Owusu probeerde vervolgens te herstellen, maar deed dat met een overtreding in het strafschopgebied. Wellenreuther zat vervolgens dicht bij de inzet van Robin Maulun. Dat was niet genoeg om een doelpunt te voorkomen, Cambuur kwam via de benutte strafschop op 0-2.

Dramatische reeks

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd deed Willem II nog iets terug. Invaller Godfried Roemeratoe schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak. Verder dan een aansluitingstreffer kwam Willem II echter niet, in blessuretijd kreeg het zelfs nog een derde treffer om de oren. Mitchel Paulissen profiteerde van slecht wegwerken van Wellenreuthter, waardoor Willem II met een 1-3 nederlaag van het veld stapte.

Trainer Fred Grim zag de afgelopen weken vaak aanknopingspunten om mee verder te gaan richting een nieuwe wedstrijd. Na deze wedstrijd zal hij goed moeten zoeken om iets positiefs te zeggen over de prestatie van zijn ploeg. Een nieuwe kansloze nederlaag, bijna letterlijk zonder kansen, in eigen huis. Het is de zesde nederlaag op rij in de Eredivisie en de negende competitiewedstrijd zonder overwinning voor Willem II.