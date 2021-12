PSV moet tot de winterstop 9 punten uit 3 duels halen, begrijpt ook Schmidt

PSV-trainer Roger Schmidt en assistent Jörn Wolff (foto: ANP). vergroot

De nederlaag tegen Real Sociedad is hard aangekomen bij PSV. In een paar maanden tijd ging de ploeg van de voorrondes van de Champions League naar de Conference League. De harde conclusie is dat de Eindhovenaren simpelweg te kort komen voor dit niveau. Iets wat trainer Roger Schmidt ook ziet.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

“We hebben in de zes wedstrijden tegen Benfica, Real Sociedad en AS Monaco goed gevoetbald. Persoonlijk denk ik ook dat we vaak de betere waren. Alleen het resultaat ontbreekt dan.” Want in die zes wedstrijden won PSV nul keer. Harde cijfers en dus ook een harde conclusie van de oefenmeester. “We kunnen de wedstrijden niet beslissen in ons voordeel. Dat is ook een beetje gebrek aan kwaliteit. We missen de individuele klasse op de belangrijke momenten. Als je de derde goal van Real Sociedad ziet straalt daar de klasse vanaf.”

"We hebben al geweldig doelpunten gemaakt, nu alleen nog op de juiste momenten”

De trainer heeft wel vertrouwen in het feit dat er op termijn verbetering in gaat zitten. “Heel veel jongens hebben nog weinig ervaring met het spelen van grote wedstrijden. Op individuele klasse wedstrijden beslissen komt ook pas naarmate je vaker dit soort belangrijke confrontaties speelt. We hebben al geweldig doelpunten gemaakt, nu alleen nog op de juiste momenten.” De uitspraken van Schmidt klinken al wat realistischer dan net na de wedstrijd van afgelopen donderdag. Terwijl PSV met 3-0 verloor constateerde hij dat zijn ploeg niet de mindere was. Toch blijft hij bij deze uitspraak. “Ik heb het zo gezien. Ik snap dat de argumenten niet in je voordeel spreken als je 3-0 verliest. Maar ik kijk er ook als trainer naar. Natuurlijk is het resultaat het belangrijkste maar de manier waarop we voetballen is ook belangrijk.”

"Het maakt mij niet uit of mensen denken dat ik gek ben"

Het is niet de eerste keer dat uitspraken van de trainer voor gefronste wenkbrauwen zorgen bij de supporters en media. De trainer doet het niks. “Het maakt mij niet uit of mensen denken dat ik gek ben. Ik ben altijd eerlijk. En als ik het dan ergens niet mee eens ben zeg ik dat ook.” De eerlijkheid van de Duitser is te prijzen. In Europa wordt er dan ondergepresteerd. Maar in de competitie doet PSV ‘gewoon’ mee om de bovenste plekken. Gezien het programma van de Eindhovenaren zal dat in de winterstop ook nog zo zijn. Met wedstrijden tegen NEC, RKC en Go Ahead Eagles kan er alleen maar negen punten worden geëist. Iets wat Schmidt begrijpt. “Ik wil eigenlijk nog niet te ver vooruitkijken maar we zijn aan onze stand verplicht de spanning in de competitie hoog te houden. Eerst wacht NEC-uit. Een moeilijke wedstrijd maar we moeten daar gewoon winnen.” In Nijmegen kan de hoofdcoach nog geen beroep doen op Davy Pröpper. De middenvelder sluit volgende week aan. Ook de donderdag geblesseerde Madueke zal niet meedoen tegen NEC. Verder is iedereen fit teruggekomen uit Spanje en dus ook beschikbaar voor de wedstrijd van vanavond.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.