112-nieuws: boomstammen op A65 • afrit A16 dicht na brand bestelbus

02.00

Op de beruchte kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat in Veen is vrijdagavond twee keer een stapel autobanden uitgebrand. Zo'n honderd tot 150 man stond hierbij te kijken. "De brandweer kon het vuur rustig doven", laat een correspondent weten. "Er werd wel her en der wat vuurwerk afgestoken, maar dat was niet heel veel." Op deze kruising is het al jaren traditie om in de aanloop naar oud en nieuw en tijdens de jaarwisseling auto’s of autobanden in brand te steken.