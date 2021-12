Coronanieuws: door storing geen afspraak te maken voor boosterprik of test

08.39

De Formule 1-coureurs roepen in een videoboodschap iedereen op je te laten vaccineren tegen het coronavirus. Vrijwel alle coureurs komen in de video voorbij. "Ik denk dat het verstandig is om te doen", zegt viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel in de video. "We vinden onze weg terug naar de dingen waar we van houden, maar Covid is niet verdwenen", benadrukt Lewis Hamilton. "Draag alsjeblieft je steentje bij", zegt ook Max Verstappen in de video.