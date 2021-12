Coronanieuws: prinses Beatrix is weer beter

06.18

Het opleiden van extra verpleegkundigen voor de intensive care is nodig, maar op de lange termijn is het niet de enige oplossing om druk van coronapatiënten op ziekenhuizen te voorkomen. Dat benadrukt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), bij NU.nl. "Personeel is de beperkende factor. Maar het is niet reëel om ervan uit te gaan dat we dat volledig kunnen oplossen." Voor de coronacrisis was er ook al een tekort aan ic-verpleegkundigen.