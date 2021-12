Floor zit in een rolstoel en mag op haar verjaardag maar 2 mensen ontvangen

Floor blijft positief ondanks de ruggenmerginfarcten (foto: Masja Hoek). Floor kan met haar rolstoel van de trappen af (foto: Masja Hoek). De verlamming van Floor weerhoudt haar niet van haar hobby: pianospelen (foto: Masja Hoek). Floor in haar rolstoel (foto: Masja Hoek). Volgende Vorige vergroot 1/4 Floor blijft positief ondanks de ruggenmerginfarcten (foto: Masja Hoek).

De 14-jarige Floor Hoek uit Breda belandde dit jaar door een ruggenmerginfarct in een rolstoel. Ze verzamelde de kracht om vol positiviteit haar revalidatie aan te gaan. Woensdag wordt ze 15. Door de coronaregels in het revalidatiecentrum mogen er maar twee mensen op bezoek komen. Haar vrienden en familie roepen daarom massaal op om een verjaardagskaart te sturen naar de 'krachtige en stoere' Floor om haar een hart onder de riem te steken.

Het leven van Floor sloeg in één klap om afgelopen maart. Na een ruggenmerginfarct kwam ze van de een op de andere dag in een rolstoel terecht. En daar bleef het niet bij, want na een relatief snelle revalidatie kreeg Floor afgelopen november wéér een ruggenmerginfarct.

"Ik moet me er op voorbereiden dat het nog een keer gebeurd."

Het infarct is een zeldzame aandoening en heeft vaak te maken met een slechte bloedtoevoer naar het ruggenmerg door een bloedstolsel of een deeltje kraakbeen. Haar jonge leeftijd maakt het geval van Floor uitzonderlijk. Ook komt een tweede ruggenmerginfarct niet vaak voor. Ondanks tests en scans blijft de oorzaak onduidelijk. "Ik moet er dan ook op voorbereid zijn dat het nog een keer kan gebeuren want de dokters weten niet wat de oorzaak is", legt Floor uit. "Na de eerste revalidatie voelde ik weer íets in mijn benen en toen was het in één klap weer weg", vertelt ze. "Staan lukte nog niet maar tijdens het aankleden voelde ik alweer een beetje. Nu voel in vanaf mijn navel tot mijn tenen niks meer." Toch gaat Floor niet bij de pakken neerzitten. "Ik kan in een hoekje alleen gaan zitten maar daar schiet ik zelf niks mee op", zegt ze krachtig. Haar dagen zitten vol met fysiotherapie, ergotherapie en andere ziekenhuisafspraken. Dat ging bij de vorige revalidatie verrassend snel. "De dokters verwachtten dat de revalidatie een jaar zou duren, maar na een zo'n vijf maanden mocht ze alweer naar huis", vertelt haar trotse oom Hubert Rovers.

"Ze was het vertrouwen in haar lichaam kwijt."

"Na het tweede infarct was ze het vertrouwen in haar lichaam kwijt, maar toch vond ze weer kracht om positief te blijven. Dat bewonder ik ontzettend", vertelt hij. Zo pakte Floor na het eerste infarct haar schoolwerk en haar sociale leven weer op. "Nu ligt school even stil, maar ik wil wel weer beginnen want ik zit in mijn examenjaar", zegt ze. Wat het allemaal nog lastiger maakt, is dat het revalidatiecentrum in Rotterdam staat. Een eindje weg van Breda. Toch slaapt Masja, de moeder van Floor, iedere nacht bij haar dochter. "Met mijn familie en vrienden hou ik veel contact via de telefoon", vertelt Floor. Want ik krijg van twee mensen per dag bezoek, maar dat moeten wel twee mensen binnen een coronabubbel van vijf personen zijn. Mijn ouders, broer en zus zie ik in het echt, maar dan hou je nog maar één bezoeker over." Haar rolstoel weerhoudt Floor er niet van om de dingen te blijven doen die ze leuk vindt. "Floor houdt van pianospelen. Dat deed ze ook voor kinderen in het kinderziekenhuis", vertelt Masja. Door haar rolstoel kan ze niet meer bij de pedalen en haar handkracht is minder, maar ze wil er weer mee verder."

"We willen Floor een hart onder de riem steken."

Net als de rest van de familie en kennissenkring van Floor deelde haar oom de verjaardagskaartenoproep. "Door de coronaregels kunnen er maar twee mensen op bezoek komen op haar verjaardag", vertelt hij. "We willen Floor een hart onder de riem steken door mensen op te roepen haar massaal een kaartje te sturen." Wil je Floor na dit verhaal ook een verjaardagskaart sturen? Dat kan naar het volgende adres: Rijndam revalidatie

Kinderafdeling t.a.v. Floor Hoek

Kamer 1.055

Westersingel 300

3015 LJ Rotterdam

