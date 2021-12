180 kilo vuurwerk in beslag genomen bij controle in grensstreek

Zo'n 180 kilo vuurwerk werd bij de controle in beslag genomen (foto: politie). vergroot

Bij een vuurwerkcontrole in het gebied tussen Baarle-Nassau, Gilze en Chaam heeft de politie vrijdag 180 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dit vuurwerk had een waarde tussen de 1500 en 2000 euro, maakte de politie zaterdagochtend bekend.

De controle vond plaats tussen vrijdagmiddag vier uur en vrijdagavond zeven uur. Tien agenten werden hierbij ingezet. Vuurwerkverbod

Aanleiding voor de controle was het vuurwerkverbod in Nederland, waardoor veel Nederlanders de grens oversteken om vuurwerk te kopen. "De eigenaren van het in beslag genomen vuurwerk kunnen ook nog een proces-verbaal van enkele honderden euro's tegemoet zien", laat een politiewoordvoerder weten.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.