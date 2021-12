Anne maakt eigen Vaandeldrager: 'Geef 150 miljoen aan levende kunstenaars'

Anne Ermens (33) uit Breda vindt de uitgave van 150 miljoen voor het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt ‘bizar’. Daarom maakte ze een eigen versie, vol foto’s van mensen uit de cultuursector. “Ik heb niks tegen Rembrandt, maar laten we er alsjeblieft voor de levende kunstenaars zijn.”

Ze vindt de keuze om het peperdure schilderij te kopen ‘enorm slecht getimed’. “Toen ik het hoorde dacht ik alleen maar: what the fuck? 150 miljoen, dat zijn zoveel nullen. Dat is zo bizar veel, dat gaat me boven de pet. Uit het potje van cultuur! Hoe kan dat?” vraagt ze zich hardop af.

“We zitten al bijna twee jaar in corona-shit en de cultuursector heeft daar enorm onder te lijden. Dus ik vind het een bijzonder merkwaardige keuze. Want waarom een dode kunstenaar financieel supporten, terwijl er zoveel levende kunstenaars al maanden smeken om meer steun.”

Een idee voor een nieuwe versie van De Vaandeldrager was snel geboren. “Het was niet zo van: laat ik een activistische actie bedenken, maar ik zag het gewoon voor me. Het was eigenlijk een spontane impulsieve actie.” Ze bedacht een mozaïek-collage met allemaal kleine foto’s van de mensen die de afgelopen anderhalf jaar te lijden hebben gehad onder de maatregelen.

Iedereen die in de cultuursector werkt, kan nog tot en met maandag een foto insturen om ook in ‘De Nieuwe Vaandeldrager’ te komen. Ze heeft al meer dan honderd foto’s gekregen. “Als hij af en gedrukt is, bied ik hem te koop aan aan Nederland, voor maar 140 miljoen euro. Dat is maar liefst tien miljoen euro goedkoper dan Rembrandts Vaandeldrager en dus een veel betere deal.”