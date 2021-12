Mysterie in Tilburgse kringloopwinkel: van wie is deze echo?

Iedereen staat tijdens een opruimronde wel eens voor de keuze: zal ik dit bewaren? Of mag het toch naar de kringloopwinkel? Sommige foto's zijn niet zo geschikt om rechtstreeks naar de kringloopwinkel te brengen. De potentiele peettante van de kleine baby op deze foto deed dat wel. En dus staan we voor een mysterie: heeft de vrouw ja gezegd en is ze peettante geworden?

Ook over het kindje op de foto hebben we behoorlijk wat vragen: zij of hij zou nu 16 moeten zijn, wat is er van haar of hem geworden? De foto is gemaakt in Berkel-Enschot, maar waar woont zij of hij nu?

Opmerkelijke artikelen

Het gebeurt vaker, ongebruikelijke artikelen in een kringloopwinkel. Zo schreef Omroep Brabant al twee keer over een urn met inhoud die in de kringloopwinkel belandde. En Sien uit Geldrop vond een aantal jaar geleden stapels gemeentelijke documenten met privé-informatie gevonden in een ladeblok in een kringloopwinkel.

Toch is niets zo persoonlijk als een eerste blik op een kindje dat zelf het levenslicht nog niet gezien heeft. Mocht je weten wie dit is, de redacteur van Omroep Brabant die het voor een euro kocht (voor de lijst uiteraard), wil desgewenst afstand doen van zijn aankoop.

Als je weet wie het is, mail dan naar [email protected].