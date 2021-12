Dick Jaspers eert zijn overleden vader: vijfde wereldtitel driebanden

Voor het geld hoeft hij het niet te doen. De nieuwe wereldtitel die Dick Jaspers zaterdag in Egypte veroverde leverde Dick Jaspers slechts 20.000 euro op. En op de wereldranglijst stond hij al eerste. Maar toch zal deze prijs hem het meest aan het hart gaan: hij kon zo zijn deze maand overleden vader eren.

De 56-jarige biljarter uit Sint Willebrord pakte voor de vijfde keer in zijn carrière de wereldtitel, in 2000, 2004, 2011 en 2018 was hij ook al de sterkste.

"Mijn vader was mijn grootste fan. Keek bijna al mijn wedstrijden, waar ook ter wereld, via de livestream. En ik praatte heel veel met hem over biljarten. Dat zal ik wel heel erg missen," zei hij eerder tegen BN DeStem.

Mentaal ijzersterk

De wereldtitel leek hij lang te gaan verliezen bij de wedstrijd tegen de Turk Murat Naci Coklu. Maar Jaspers toonde zijn weerbaarheid en mentale kracht. Van een achterstand van 37-26 kwam hij terug naar 41-41.

Coklu nam weer een voorsprong, Jaspers vocht terug naar 45-45. De Nederlander schitterde twee keer met een onnavolgbare bal, dwong zijn Turkse tegenstander tot een tegenaanval, maar scoorde bij een stand van 48-47 de winnende twee caramboles: 50-47.

Halve finale

Hij finishte na 32 beurten met een gemiddelde van 1.562, net iets hoger dan Coklu (1.516). Eerder op zaterdag won Jaspers, bijgenaamd the Flying Dutchman, in Egypte van de Duitser Martin Horn (50-45).

Jaspers won in de zomer van dit jaar in Zuid-Korea ook al de World Grand Prix. Die titel was goed voor een bedrag van bijna 75.000 euro. Volgens de Nederlandse biljartbond KNBB was dat voor Jaspers de hoogste winstpremie ooit.