Corné van Kessel alleen in de Italiaanse sneeuw: 'Rare gewaarwording'

Corné van Kessel uit Veldhoven is de enige Nederlandse man is aan de start bij de wereldbekerwedstrijd in Val di Sole. De veldrijder komt zondagmiddag in actie in de Italiaanse sneeuw. Als enige in het oranje, waar hij bij eerdere wedstrijden soms negen ploeggenoten om zich heen had. "Bijzonder", zo onschrijft bondscoach Gerben de Knegt dit feit.

Veel renners hebben ervoor gekozen niet naar Italië af te reizen, waarbij de sneeuw en reisduur redenen zijn. Van Kessel heeft zelf een goede reden om wel te gaan. "Iedereen gaat naar Amerika voor de internationalisering van het veldrijden. Maar als je naar Amerika gaat, moet je ook hierheen komen. Om dezelfde reden”, zegt de crosser. “Als ze het in Amerika willen proberen, maar niet in Europa, denk ik dat je een stap overslaat.”

"Ik kan me niet heugen dat we maar met één man van start gingen in een wereldbeker", zei De Knegt bij het bekendmaken van de selectie. Naast Van Kessel zijn er ook zes vrouwen geselecteerd, de helft van het aantal vrouwen dat een paar weken geleden in Koksijde aan de start verscheen.

Wat wel veel invloed heeft op het eindresultaat zondagmiddag zijn de weersomstandigheden. "Het is volledig in de sneeuw, een speciale ondergrond. Bij ons sneeuwt het ook wel eens, het valt binnen de range van het veldrijden. Maar het is hier wel extreem. We hadden verwacht dat er een echt spoortje ingereden werd, maar dat blijkt niet zo te zijn. Op het rechte stuk zijn er eigenlijk 101 sporen. Het is zoeken en een beetje gokken welk spoor het goede is. Het gaat een hele speciale cross worden, we gaan sowieso namen zien die we niet zouden verwachten.”

“Dat is een van de redenen dat ik hier ben. En ik wil een goed wereldbekerklassement rijden. Om dat te doen ben je bijna verplicht om iedere cross aan de start te verschijnen”, zegt Van Kessel, die na acht wedstrijden zesde staat. "Het is wel een rare gewaarwording dat ik de enige uit Nederland ben. Terwijl er uit België wel gewoon tien renners aan de start staan. Wat dat betreft is het evenwicht een beetje weg. Maar mijn wedstrijd gaat het niet beïnvloeden."

Vooraf durft Van Kessel niet in te schatten wat zijn eindpositie gaat worden. “Dat hangt in de cross van zoveel dingen af. Je kunt voor plek vijf gaan en er meer uithalen. Maar je kunt ook voor plek vijf gaan en door omstandigheden rond de tiende of vijftiende plaats rijden.”

Dat Van Kessel mee kan doen in de top heeft hij dit seizoen al vaker laten zien. “De laatste weken is het inderdaad wel wat beter geworden, het gevoel is ook verbeterd”, zegt Van Kessel, die eerder problemen had na een val in Amerika en een geblokkeerde rug en vervolgens ook viel op het EK en lichamelijke tegenslag kende. “Sindsdien is het elke week wel verbeterd, qua gevoel en prestaties. Honderd procent tevreden ben ik niet, maar ik voel wel dat er een deel progressie in zit."

Zondag is er dus weer een kans om een goed resultaat te boeken, in de sneeuw. Is dat iets waar hij echt naar uitkijkt of ziet Van Kessel er stiekem een beetje tegenop? "Nee, ik kijk er wel naar uit. Als je tegen een wedstrijd opkijkt, kun je beter niet meedoen."