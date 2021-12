112-nieuws: automobilist ramt lantaarnpaal • illegaal vuurwerk in huis

09.47

Een 45-jarige Rotterdammer is zaterdagnacht rond kwart over een aangehouden op de A16 bij Zevenbergschen Hoek. Hij was dronken en hij beschikte niet over een geldig rijbewijs. Omdat dit al de derde keer was dat hij hierop betrapt werd ,is de auto in overleg met het Openbaar Ministerie in beslag genomen.