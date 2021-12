'Moeder met corona op de ic en een te vroeg geboren kind, dat wil je niet'

Mieke Kerkhof is gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch (Beeld: KRAAK. / Omroep Brabant). vergroot

Je kunt met goede informatie aan zwangeren het verschil maken als het gaat over de vraag vaccineren of niet. Dat is de ervaring die Mieke Kerkhof, gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, heeft. "Veel zwangere vrouwen zeggen 'liever niet', want ik weet niet wat de langetermijneffecten voor het kind zijn. Wij zeggen 'liever wel', want als je als zwangere vrouw corona krijgt dan word je daar zieker van."

Sandra Kagie Geschreven door

Kerkhof vertelt zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant over ongevaccineerde zwangeren die op de intensive care belanden. Een kindje moet dan eerder op de wereld worden gezet omdat je een moeder anders niet goed kunt beademen, legt ze uit. "Dan heb je dus als moeder ernstige COVID en een te vroeg geboren kind. En de langetermijneffecten van prematuriteit liegen er ook niet om. Een lastige situatie." Alle gynaecologen in Nederland zijn er volgens Kerkhof 'heel erg zeker van dat er gevaccineerd moet worden bij zwangeren'. Reden voor het ziekenhuis in Den Bosch om afgelopen week een webinar te organiseren speciaal voor zwangeren. 'Chat was niet bij te houden'

Daarbij is er in het ziekenhuis continu iemand aanwezig die juist deze doelgroep informeert. Informatie waar veel behoefte aan is, zo constateert ze na de 'enorme belangstelling' voor het webinar deze week. De chat was volgens haar zo druk dat deze niet bij te houden was. Kijk hier heel het gesprek met gynaecoloog Mieke Kerkhof in KRAAK. terug . Hierin ook aandacht voor haar nieuwste boek: 'Eerst kijken, dan kunnen we altijd nog zien':

