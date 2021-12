RKC schuttert achterin en gaat onderuit in Enschede

1/1 Meulensteen na de uitwedstrijd tegen FC Twente: Het was niet onze beste wedstrijd

RKC is er niet in geslaagd een resultaat te behalen tegen FC Twente. In Enschede verloren de Waalwijkers met 2-1. Alle drie de doelpunten vielen in de eerste tien minuten.

Binnen tien minuten moest de stadionspeaker in de Grolsch Veste al drie keer aan het werk. Er was namelijk al drie keer gescoord in Enschede. RKC en Twente speelde misschien wel de leukste openingsfase van het seizoen.

Na twee minuten was de eerste treffer al een feit. De Waalwijkers kregen de bal niet weg waardoor FC-Twente-spits Ricky van Wolfswinkel uit de kluts kon scoren. Een vroege achterstand voor de Waalwijkers die nog geen drie minuten later al werd verdubbeld. Dit keer was het Michel Vlap die Ahmed Touba eenvoudig uitkapte en Etienne Vaessen kon passeren.

Het leek een lange middag te gaan worden voor RKC. De ploeg stond dramatisch te verdedigen en liet zich twee keer eenvoudig in de luren leggen. Toch kwam er een snel antwoord van de ploeg van Joseph Oosting.

Nog voordat er tien minuten waren gespeeld scoorde RKC de aansluitingstreffer. Jens Odgaard, de sterspeler van RKC, schoot van afstand hard de 2-1 binnen. De Deen had daarbij wel het geluk dat de bal onderweg werd aangeraakt.

Schutterende verdediging

Bij de eerste twee doelpunten zag de verdediging van RKC heel slecht uit. Er werd zwak ingegrepen en het gaf de kansen op een presenteerblaadje. Maar vooral aan het begin van de tweede helft ging het keer op keer fout achterin bij de Waalwijkers.

Dat het na driekwart wedstrijd nog 2-1 stond was te danken aan het gebrek aan scherpte bij FC Twente. Het kreeg de kansen cadeau van de bezoekers. Onder andere Ayman Azhil gaf een te korte terugspeelbal waaruit Van Wolfswinkel een eigenlijk niet te missen kans kreeg.

Ook Etienne Vaessen deelde mee in de malaise. De doelman die deze week nog zijn contract verlengde was flink aan het grabbelen en bracht zijn ploeg vaak onnodig in de problemen.

Afgekeurd doelpunt

Aanvallend konden de bezoekers geen potten breken. Er werden geen echte kansen gecreëerd. Ook niet na het inbrengen van Roy Kuijpers, de matchwinner van vorige week. Toch leek RKC een kwartier voor tijd op gelijke hoogte te komen.

Een lange bal van Touba werd slecht verwerkt door Twente-doelman Unnerstall. De keeper liet de bal los en via invaller Finn Stokkers hobbelde de bal in de goal. Er leek niks geks aan de hand maar toch zag scheidsrechter Pol van Boekel een overtreding van de spits. De goal werd afgekeurd en dus bleef de stand 2-1. Na het afgekeurde doelpunt kwam RKC nog met een slotoffensief in de blessuretijd. Dat terwijl het met tien man stond aangezien Shawn Adewoye met rood het veld had moeten verlaten. Gescoord werd er alleen niet meer.

RKC verloor, verdiend, van FC Twente. Aanvallend bracht de ploeg te weinig en achterin werd te veel geschutterd. Komende week wacht voor RKC de bekerwedstrijd tegen Harkemase Boys. Zondag komt PSV op bezoek.