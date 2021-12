Brabantse fans worden gek, Max Verstappen wereldkampioen Formule 1

Fans kunnen het niet geloven. Max wint!!! vergroot

Onder luid gejuich is Max Verstappen de eerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1 geworden in Abu Dhabi. De vriendenclub van Marco Kleij in Nuenen joelde de longen uit het lijf toen Verstappen in de laatste ronde profiteerde van het wegrijden van de safetycar en concurrent Lewis Hamilton versloeg in een rechtstreeks duel om de wereldtitel.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Hamilton had een betere start en pakte meteen de leiding over van de Red Bull van Verstappen. Ook na een vroege bandenwissel van zowel Verstappen als Hamilton bleef de volgorde onveranderd. Perez kon de Brit even ophouden, zodat Verstappen aansluiting kon vinden. Maar Hamilton was te goed voor Verstappen. Safetycar

Tot een paar ronden voor het einde de safetycar op het circuit kwam, na een crash van Nicolas Latifi. In de laatste ronde verdween die weer, waarbij Verstappen zijn wagen naast Hamilton zette en hem meteen inhaalde in een bocht. Hij reed de ronde eenvoudig uit en werd wereldkampioen. Kleij stelde zijn mancave beschikbaar voor de race. Natuurlijk waren het bijna allemaal Max Verstappen fans. Vlak voor aanvang van de race vertelde hij in het Omroep Brabant sportprogramma De Zuidtribune dat hij erg nerveus was. "Het zweet begint nu links en rechts te stromen", aldus Kleij. Fiona Adriaans uit Waalwijk is ook zwaar Formule 1-fan. Ze had vijf flessen champagne klaarstaan als Verstappen wereldkampioen wordt, vertelde ze in De Zuidtribune. "Maar naar de start durf ik niet te kijken. Dat is te spannend."

Formule 1-fans kijken in Nuenen naar de race vergroot

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.