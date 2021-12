Geen paniek bij Elton Kabangu: 'We moeten voor onze supporters strijden'

Elton Kabangu was bij Willem II de smaakmaker in de voorbereiding op het huidige seizoen. In meerdere oefenwedstrijden liet hij zich van zijn beste kant zien. Vanaf de competitiestart moet hij echter genoegen nemen met invalbeurten. Toch blijft de buitenspeler positief, over zijn kansen én over het seizoen van de Tilburgse club.

Tegen Ajax speelde Kabangu een helft, in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur kwam hij een klein half uur in actie. Zo kwam hij meer dan de helft van zijn speelminuten in de Eredivisie dit seizoen in actie in de laatste twee duels van Willem II. In de acht wedstrijden daarvoor zat de 23-jarige Belg zonder speelminuten bij de selectie.

Nu gaat het al lange tijd slecht qua resultaten. De nederlaag tegen Cambuur was een nieuwe klap, ook voor invaller Kabangu. "Verliezen is nooit prettig natuurlijk. Het was moeilijk om weer een nederlaag te accepteren. Deze kwam wel hard aan. We gaan van dit soort situaties leren. We verliezen nu een paar wedstrijden achter elkaar, dus we moeten er ook echt van leren.”

Zaterdagavond gaat Willem II op bezoek bij AZ, daarna volgt woensdag de laatste wedstrijd van het kalenderjaar: thuis tegen NEC. Het zou niet onlogisch zijn als ze bij de Tilburgse ploeg snakken naar de winterstop. "Ik ben natuurlijk speler, ik heb niet de juiste formule. Ik kan alleen persoonlijk praten en mijn best doen. En ik weet zeker dat andere spelers dat ook doen. Eerst tegen AZ, daar hoeven we elkaar niet voor te motiveren. Dat is een mooie wedstrijd. We gaan ze proberen pijn te doen met onze kwaliteiten. Daarna NEC thuis, die moet je gewoon proberen te winnen.”

NEC schat Kabangu net als SC Cambuur in, niet per se beter dan Willem II. "Ik vind dat we kwalitatief evenwaardig zijn, als het niet beter is. Alleen het moet eruit komen, we moeten het laten zien op het veld. In het begin van het seizoen hebben we het een paar keer laten zien, nu is het minder. Maar ik heb honderd procent vertrouwen in mijn team, in mijn staf. Zolang wij maar weten waar we goed in zijn en vertrouwen blijven houden in elkaar, dan weet ik zeker dat we door deze moeilijke periode heen gaan.”