Geen Dickensfestijn, maar volgend jaar is Scrooge weer de gierigste

De honderden vrijwilligers van het Charles Dickensfestijn in Drunen zijn enorm teleurgesteld dat het evenement dit jaar opnieuw niet doorgaat, maar ze begrijpen het ook wel. “Wij willen niet het voorpaginanieuws zijn omdat we een enorme besmettingsbron van corona zijn", vertelt voorzitter Maurice van der Steen tussen de spullen van het Dickensfestijn.

“We hebben hier rond de drieduizend unieke rekwisieten in opslag staan en overal zit een dikke laag stof op, het is al twee jaar niet meer buiten geweest. We hadden gehoopt dat het stof eraf kon”, vertelt Van der Steen verder als hij symbolisch het stof van een grafsteen blaast. “Maar, helaas het blijft weer in opslag.” Ook Hans Walters, die jaarlijks de rol van de gierige Ebenezer Scrooge speelt is tussen de spullen aan het struinen. “Hier staan de geveltjes van onze complete Dickensstraat opgeslagen. Bakkers, Londense pubs, alles in de oude Victoriaanse stijl. En alles onder een dikke laag stof. We moeten het nodig gaan controleren en schoonmaken."

Eind november viel het besluit om het Dickensfestijn opnieuw niet te laten doorgaan. “In theorie had het wel gekund met een QR-toegangscontrole,” vertelt Van der Steen, "maar in de praktijk was het haast onmogelijk. We hadden heel veel mensen moeten inzetten om van alles te controleren. We hebben ons afgevraagd: willen we dit wel? Het antwoord was nee, we kunnen ons beter richten op 2022.”

Hans Walters, alias Ebenezer Scrooge, weet al wat hij dan met een groep acteurs gaat opvoeren. “We waren al klaar met de uitwerking van een levende poppenkast. Acteurs hadden lang gerepeteerd om Jan Klaasen en Katrijn als marionetten na te spelen in een levende poppenkast. Dat wordt nu volgend jaar, hopelijk.”

“We gaan spullen controleren, want sommige spullen moeten echt opnieuw gevernist worden”, klinkt onderwijl de stem van Van der Steen vanuit een enorme stapel rekwisieten. “Kijken of we klaar zijn voor een volgende editie.” Hij komt tevoorschijn met het bord waarop staat ‘Dickens Parade Drunen’. “Dat is eigenlijk het jaarlijks hoogtepunt van het evenement, driehonderd figuranten vormen dan samen de Dickens Parade. Daar komen duizenden mensen opaf.” Voorzichtig zet hij het bord terug, tussen de spullen die al twee jaar stof vergaren.

Twee jaar geen Dickensfestijn betekent ook twee jaar geen inkomsten, maar Van der Steen heeft de oplossing. “Dit is het ouderwetse centenbakkie”, vertelt hij bedelend met het bakkie dat vooral wordt gebruikt door orgelmannen. “Dat bakkie gaan we nodig hebben om volgend jaar weer een Dickensfestijn te kunnen organiseren.”

