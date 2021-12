Veldrijdster Fem van Empel wint in Val di Sole

Fem van Empel (archieffoto: ANP). vergroot

Veldrijdster Fem van Empel heeft de cross om de wereldbeker in het Italiaanse Val di Sole gewonnen. Voor de 19-jarige renster uit Sint-Michielsgestel was het haar eerste zege in de belangrijkste competitie voor veldrijders.

Van Empel werd in de slotronde gepasseerd door Marianne Vos, maar die ging meteen na die actie onderuit. Vos moest genoegen nemen met de tweede plaats. De Canadese Maghalie Rochette werd derde. Lucinda Brand, de leidster in de wereldbeker, ontbrak in Italië. van Empel werd in februari wereldkampioene bij de beloften. LEES OOK: 'Fem-omenaal!', een schutting vol spandoeken want Fem (18) is wereldkampioen veldrijden

