PSV grijpt koppositie na moeizame en late zege bij NEC

PSV is de nieuwe koploper van de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen moeizaam op bezoek bij NEC. Na een vroege achterstand zorgden twee goals in de laatste tien minuten alsnog voor een 2-1 overwinning.

Het is de zoveelste fout van Drommel die leidt tot een tegendoelpunt. Twee weken geleden nog was er een identieke fout van de doelman in Heerenveen. Ook daar belandde een vrije trap via Drommel voor de voeten van een tegenstander. PSV verloor daardoor twee punten.

Weer blundert Drommel Al na acht minuten kwam NEC op voorsprong. Het mocht daarvoor een bloemetje sturen naar Joël Drommel. De dit seizoen al zo bekritiseerde doelman verwerkte een vrije trap van Lasse Schöne dramatisch. Via de vuisten van de PSV-goalie belandde de bal voor de voeten van Magnus Mattsson. De aanvaller had een makkelijke klus om de bal in een haast leeg goal te schuiven.

Om de kop te pakken, moesten de Eindhovenaren wel winnen van de Nijmegenaren, die vorige week nog verloren van RKC. Een makkelijke opgave zou je zeggen, maar in de praktijk pakte het heel anders uit. PSV had moeite met het systeem van de thuisploeg, die constant de vrije man vond.

In de wetenschap dat het de koppositie kon overnemen, begon PSV zondagavond aan de wedstrijd tegen NEC. Ajax had eerder op de dag verloren van AZ terwijl Feyenoord niet verder kwam dan een gelijkspel in Groningen.

Eindeloos combineren

PSV zocht na de openingstreffer de aanval, maar kwam eigenlijk niet tot grote kansen. Zowel in de eerste als in de tweede helft kwam het te weinig in scoringspositie en dat was een bekend gezicht voor de fans die ook de wedstrijd van donderdag tegen Real Sociedad bekeken. Niemand bij PSV haalde de trekker over, het ontbrak de ploeg aan killersmentaliteit en telkens werd er eindeloos gecombineerd totdat de bal haast op de doellijn lag.

Toch kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd. Nadat al een doelpunt uit een corner van Ibrahim Sangaré was afgekeurd, was het tien minuten voor tijd wel raak uit een corner. Het was Yorbe Vertessen die met het hoofd voor de gelijkmaker zorgde.

Eind goed al goed

NEC leek rijp voor de slacht. De thuisploeg zat stuk en kwam er zelden meer uit. PSV daarentegen zette kracht bij en begon aan een slotoffensief. Met het inbrengen van Maxi Romero wisselde Roger Schmidt aanvallend.

Daarvoor werd de trainer beloond, want in de laatste minuut van de officiële speeltijd kwam PSV alsnog op voorsprong. Het was Romero die op acrobatische wijze Carlos Vinícius een niet te missen kans bood: 1-2.

En hoewel het voor de Eindhovenaren al het hele seizoen moeizaam lijkt te lopen, staan ze halverwege seizoen ‘gewoon’ bovenaan. Volgende week wacht een bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Daarna volgen nog twee competitiewedstrijden tot de winterstop. Tegenstanders zijn dan RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles. Daarmee lijkt de kans groot dat PSV op weg is om Herbstmeister te worden.