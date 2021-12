Amateurvoetballers Gemert dromen van stunt tegen ADO: 'Kansen zijn 50/50'

Een stiekeme overwinning na verlenging of penalty’s, VV Gemert aanvoerder Joost Habraken hoopt er stiekem op. Dinsdag nemen hij en zijn ploegmaten het op tegen ADO Den Haag. Aanvoerder Thijs van den Berg van Achilles Veen droomt op zijn beurt over de volgende ronde, ten koste van DVS’33 uit Ermelo.

Het was voor beide aanvoerders even schrikken toen zij de laatste persconferentie zagen, met de verscherpte coronamaatregelen. Na het nieuws barstte de groepsapp van VV Gemert gelijk los. Grootste zorg in die appgroep was: "Het zal toch niet dat we de wedstrijd tegen ADO niet mogen gaan spelen?”

Uiteindelijk kregen de voetballers te horen dat de wedstrijd ‘gewoon’ gespeeld gaat worden. Terwijl vrijwel alle amateursporten in Nederland platliggen vanwege de coronamaatregelen, kregen amateurteams in de beker dispensatie om in de avond te trainen. Dit was voor de spelers best gek. “VV Gemert is een grote amateurclub en alle velden zijn normaal iedere avond bezet."



De 33-jarige aanvoerder van Gemert vervolgt: "Het is dan bizar als je op een leeg complex aankomt en dat alleen voor ons de lichtmasten aangaan."

De bekerwedstrijden zijn, zoals alle wedstrijden de laatste tijd, zonder publiek. “Voor een club als Gemert is dit heel erg jammer”, stelt middenvelder Habraken. "Normaal zouden er bussen vol fans richting Den Haag gaan."

De wedstrijd leeft ontzettend in het dorp. “Ik word al weken aangesproken in de supermarkt, de mensen wensen mij dan succes of moedigen mij aan."

Nu moeten de fans het doen met een live uitzending op ESPN. Omdat de ADO supporters er in Den Haag ook niet bij mogen zijn, ziet de aanvoerder van Gemert kansen op een stunt. “Het is normaal al lastig opladen voor een betaald voetbalclub om tegen amateurs te spelen, maar zonder fans is het nu hopelijk nóg lastiger.”

Bij Gemert dromen ze van een VVSB-scenario van een paar jaar geleden, toen die amateurs de halve finale bereikten. “De kansen tegen ADO zijn 50/50”, grapt Habraken met een lach, "we moeten gewoon genieten van de wedstrijd en kijken hoe het loopt en hopen op een stunt."