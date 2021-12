Opluchting bij nieuwe koploper PSV: 'Blijven geloven in eigen kunnen'

Ontlading bij de PSV-spelers na de winnende goal tegen NEC (Foto: OrangePictures) vergroot

De opluchting was groot bij PSV na het laatste fluitsignaal. Op het nippertje werd de koppositie gepakt. Vooral dankzij invallers Maxi Romero en Yorbe Vertessen wonnen de Eindhovenaren in de laatste minuut met 2-1 van NEC. Ondanks dat de overwinning moeizaam tot stand kwam vond het Schmidt het een verdiende driepunter.

PSV kwam al vroeg op achterstand en moest 80 minuten lang in de achtervolging. Het speelde tegen een Nijmeegse muur, iets wat niet makkelijk was volgens aanvoerder Marco van Ginkel. “Je staat te spelen tegen negen man op een lijn. Dat is niet makkelijk. De buitenwereld denkt misschien dat het makkelijk is maar geloof me het is echt lastig.”

"We kunnen niet verwachten dat iedereen maar altijd perfect presteert.”

De achterstand kwam tot stand na wederom een fout van doelman Joël Drommel. Schmidt wilde ook de positieve punten belichten. “In de tweede helft redt hij ons twee keer heel goed. Natuurlijk moet hij die bal bij de vrije trip slimmer verwerken, maar dat weet Joël zelf ook. We kunnen niet verwachten dat iedereen maar altijd perfect presteert.” Roger Schmidt zag vooral zijn ploeg creativiteit missen maar was blij dat zijn team geduldig bleef. “We hadden moeite om de oplossing te vinden. Uiteindelijk zijn we geduldig gebleven en bovenal blijven vechten. Soms heb je dagen als deze, dan is blijven geloven in eigen kunnen het minste wat je kan doen.” Al met al was de oefenmeester tevreden over het optreden van zijn team. Ondanks dat het zeer moeizaam ging. “We hebben dik verdiend gewonnen. Vergeet niet dat wij onze 29e wedstrijd speelde van dit seizoen. Dan kun je ook niet altijd honderd procent zijn. In de voetballerij is het zelden makkelijk.”

"Misschien ben ik de enige die ons dit seizoen goed vindt spelen"

Vooral de invallers lieten een goede indruk achter. Romero gaf de assist bij het winnende doelpunt nadat Vertessen zijn ploeg op gelijke hoogte had gezet. Teamgenoot Van Ginkel kon vooral genieten van de Argentijn. “Ik heb Maxi Romero heel veel zien werken in de gym. Ik weet precies hoe hij zich voelt. De assist die hij geeft is van grote klasse, veel spelers houden die bal niet binnen.” Dankzij de overwinning op NEC pakt PSV de koppositie. Voor de wedstrijd wist het elftal al dat bij een overwinning gestegen kon worden naar de nummer één positie. “Je volgt de concurrentie zeker” , vertelt Van Ginkel na afloop. “Maar het is dan juist belangrijk de focus te behouden.” Schmidt keek breder dan alleen vandaag. “Als je het gehele seizoen ziet hebben we nog geen één keer onverdiend gewonnen. Misschien ben ik de enige die ons dit seizoen goed vindt spelen, maar dat we nu eerste staan is een knappe prestatie.”

