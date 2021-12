Coronanieuws: 1896 besmettingen in Brabant, stuk minder dan dag eerder

09.46

Het aantal faillissementen is in de maand november flink gestegen. Volgens voorlopige cijfers van het CBS zijn er vorige maand 166 faillissementen uitgesproken over bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken. Dat betekent een stijging met 57 in vergelijking met een maand eerder en het hoogste aantal van 2021. Het aantal faillissementen is nog wel een stuk lager dan voor de coronacrisis. Door de massale coronasteun van de overheid vallen er dit jaar heel weinig bedrijven om.