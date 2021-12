Coronanieuws: Basisscholen mogelijk toch eerder dicht door omikron

17.12

Als het kabinet de avondlockdown daadwerkelijk verlengt, zou dat volgens Ernst Kuipers "verstandig" zijn. Volgens de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg geeft het vasthouden aan de huidige coronamaatregelen tijd om de druk op de ziekenhuiszorg naar beneden te krijgen, maar ook om meer informatie over de nieuwe Omikron-variant te verkrijgen.

Op dit moment liggen er nog geen patiënten met de nieuwe variant, die ontdekt werd in Zuid-Afrika, in de Nederlandse ziekenhuizen, aldus Kuipers. Hij sprak maandagmiddag in het Erasmus MC over de stand van de pandemie. Omikron kan volgens Kuipers in het eerste kwartaal van 2022 mogelijk tot "serieuze aantallen patiënten" leiden, maar hij benadrukte dat er nog weinig informatie over de variant is. "De grote onbekenden" zijn volgens hem nog steeds de besmettelijkheid, de ernst van de ziekte na besmetting en de vraag in hoeverre vaccinaties bescherming bieden.