Coronanieuws: in de ergste maanden van 2020 was er bijna geen toerist meer

De meeste Nederlanders vieren Kerstmis dit jaar met de partner of met het gezin. Dit blijkt uit het jaarlijkse feestdagenonderzoek in opdracht van Lootjestrekken.nl. Net als vorig jaar worden overige familieleden minder uitgenodigd voor de kerstviering. Slechts 27 procent nodigt meer familieleden uit, in 2019 was dit nog 47 procent. Ook spreken we dit jaar minder af met vrienden dan de afgelopen twee jaar.