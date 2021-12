Frits van Eerd knuffelde kampioen Max in pitstraat: 'Ontlading was mega'

Frits van Eerd, Jos Verstappen en Kelly Piquet feliciteren Max Verstappen. (Foto: ANP) Volgende Vorige vergroot 1/2 Frits van Eerd, Jos Verstappen en Kelly Piquet feliciteren Max Verstappen. (Foto: ANP)

Frits van Eerd, de grote baas van Jumbo, zag van dichtbij hoe Max Verstappen wereldkampioen werd in Abu Dhabi. Van Eerd, zelf ook coureur en groot liefhebber van de autosport, sponsort Verstappen al sinds zijn jeugd. En nu kwam voor Van Eerd ook een grote droom uit: Verstappen wereldkampioen.

“Het is natuurlijk ongelooflijk”, vertelt Van Eerd, maandagochtend nog altijd juichend vanuit Abu Dhabi, in het radioprogramma Wakker. “Dat je hier toch bij kunt zijn, dan heb je een van de mooiste momenten meegemaakt. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Wat een ontlading. Prachtig.” Frits van Eerd is al jaren bevriend met de familie Verstappen. De liefde voor de autosport verbindt hen en mede dankzij de jarenlange sponsoring van Van Eerd en Jumbo kon Max Verstappen uitgroeien tot de kampioen die hij nu is. Van Eerd stond het hele weekend vooraan bij het team van Red Bull. “Ik stond in de pitbox, naast de vriendin van Max en bij Jos en bij iedereen. We zagen de start en die ging helemaal niet goed en ook tijdens de wedstrijd kwam Max een halve seconde per ronde te kort.”

Het vertrouwen in een goede afloop kwam weer een beetje terug toen Perez, de teamgenoot van Verstappen, Hamilton een tijd lang wist op te houden. Het aanzienlijke gat tussen Hamilton en verstappen was daardoor nog maar een seconde. “Maar het was gewoon net niet competitief genoeg. Maar ja, we wisten ook allemaal dat de Max-Factor er altijd in komt.” “Wat waren wij blij dat Hamilton zijn banden niet ging wisselen en Max wel. We dachten, dit gaat ‘m worden, want op die oude banden kan hij gewoon niet blijven doorrijden, maar toch lukte ‘m dat.”

“Nadat dat ongeluk was gebeurd, pakte Max weer nieuwe banden en toen wisten we bij de herstart dat hij ‘t gewoon ging proberen. En het gebeurde ook, wat een explosie van energie daar. Geweldig!” “De ontlading was mega. Maar wij hoorden natuurlijk ook dat Mercedes protest had ingediend en toen zakte die euforie wel even weg, moet ik eerlijk zeggen. Dat was heel raar. Dat heeft toch helemaal geen zin, dachten we. Bij Red Bull waren ze echt mega ontstemd over die protesten. Niet dat ze bang waren om de titel kwijt te raken, maar meer zo van: moet dat nou weer op deze manier? En het duurde naar mijn mening wel twee uur te lang voor het oordeel definitief naar buiten kwam.”

“Maar goed, we hebben met zn allen bij elkaar gezeten in die pitbox en een beetje zitten wachten. En stiekem zijn we doorgegaan met feesten. Het kan toch niet waar zijn dat deze titel wordt afgepakt? Toen het moment kwam dat het definitie was, kwam er een tweede ontlading: Max wereldkampioen! Toen hebben we ‘m allemaal geknuffeld en een dikke kus gegeven. Hij blijft Max en hij blijft nuchter. Hij blijft er zo normaal onder op een of andere manier.”

“Ik heb best bijzondere dingen meegemaakt in de autosport, maar dit ga ik nooit meer meemaken. Heel bijzonder.”

Van Eerd is trots op alle jaren dat hij Verstappen van dichtbij heeft meegemaakt: “We zijn heel close. We hebben met Max die hele reis samen gemaakt. Zeven jaar geleden was ik ook in Abu Dhabi en toen reed ie z’n eerste jaar in de Toro Rosso. En toen waren we ook allemaal hartstikke blij. Later was ik erbij toen hij voor Red Bull ging rijden. Nu kijk je elkaar wel eens aan en denk je: hoe is het mogelijk? Het is een mooie wisselwerking en ik ben blij dat ik mee heb mogen helpen. Het is een fantastisch mooie samenwerking, heel bijzonder."

Frits van Eerd met beker van Max. vergroot

