PSV loot Maccabi Tel Aviv in tussenronde van Conference League

PSV treft in de tussenronde van de Conference League Maccabi Tel Aviv. De wedstrijden worden gespeeld op 17 en 24 februari. De Eindhovenaren spelen de eerste van de twee wedstrijden in eigen huis.

Door de nederlaag tegen Real Sociedad van afgelopen donderdag eindigde PSV op de derde plaats in poule B. De nummers 3 van alle poules van de Europa League kunnen verder bekeren in de Conference League als ze een beslissingswedstrijd winnen van een nummer 2 uit een van de poules van de Conference League.

In de eerste wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv moet PSV het doen zonder Ibrahim Sangaré, Carlos Vinícius en Olivier Boscagli. Alle drie zijn ze geschorst.

De Eindhovenaren begonnen dit seizoen nog in de voorronde van de Champions League. Nadat Galatasaray en Midtjylland waren verslagen verloor het over twee wedstrijden van Benfica en miste PSV de Champions League. Als afvaller mocht PSV door naar de Europa League. Daarin werd de ploeg van trainer Roger Schmdt derde in een poule met AS Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz.