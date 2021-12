Zorgmedewerkers in de rij voor boosterprikbus: 'Daarna weer zorg verlenen'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zorgmedewerkers vaccineren elkaar in de boosterprikbus.

Zorgmedewerkers van Vitalis staan maandag te trappelen in Eindhoven om in de speciale boosterbus hun derde prik te krijgen. Ze willen zichzelf beschermen, maar ook de kwetsbare mensen waarmee ze werken. “Als deze mensen corona krijgen, is het vaak fataal.”

Het vaccineren in de dubbeldekker gaat in een hoog tempo: eerst beneden prikken en dan boven in de bus een kwartiertje wachten. Met de booster in de arm kan de medewerker daarna gewoon weer aan het werk. Alleen al deze maandag worden er bij de locatie Peppelrode 350 medewerkers geprikt. Ook sommige cliënten krijgen er hun booster.

"Ik wil mijzelf beschermen, maar ook de kwetsbare mensen om mij heen."

Bijzonder is dat medewerkers van Vitalis elkaar prikken in de bus. Linda Hoeks staat al klaar met een spuit. “Normaal gesproken doe je dat natuurlijk niet.” De medewerkers wilden de boosterprik zo snel mogelijk krijgen, omdat het alweer negen maanden geleden is dat ze gevaccineerd werden. “We zijn als zorgmedewerkers vroeg gevaccineerd, in het begin van de campagne. De werking begint iets af te nemen en dus is de bescherming minder.”

"Als we met de bus langskomen, kunnen ze snel de boosterprik halen en daarna weer zorg verlenen."

De cliënten die ze verzorgen, hebben dementie of ze hebben lichamelijk van alles onder de leden. “Het werkt twee kanten op. Ik wil mijzelf beschermen, maar ook de kwetsbare mensen om mij heen. Toen corona uitbrak hadden we een hoog sterftecijfer. Als deze mensen corona krijgen, is het vaak fataal. Dat is heel verdrietig dus het is echt noodzaak." Hoeks voegt er nog aan toe: "Zeker de zorgmedewerkers: haal de booster.” Collega Marjolein van der Wijst zit al klaar met haar rechterarm ontbloot. “Komt-ie! Valt het mee?”, vraagt Linda. Marjolein kan er prima tegen. “Ja hoor”, zegt ze. Ook 400 cliënten die wat moeilijker ter been zijn om naar een GGD-locatie te gaan, mogen zich op de locatie laten prikken. Jet Sporken van Vitalis WoonZorgGroep kijkt tevreden toe. In drukke tijden, is een vaccinatiebus een mooie oplossing vindt ze. "1300 medewerkers die direct contact met de cliënten hebben, krijgen een prik. Wij willen het zo makkelijk mogelijk maken want we hebben onze medewerkers het liefst op de werkvloer. Daar wordt de zorg verleend. Als we met de bus langskomen, kunnen ze snel de boosterprik halen en daarna weer zorg verlenen.”



De dubbeldekker, maakt de komende twee weken een tour door Eindhoven. Tien zorglocaties van de Vitalis WoonZorgGroep krijgen een bezoekje.

