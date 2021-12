Stukje balkon valt op man in Tilburg, gemeente spreekt over toeval

Een klein stukje balkon is maandagochtend aan de Europalaan in Tilburg omlaag gekomen en op een man gevallen die net de flatportiek verliet. Die man kon net op tijd zijn dochter wegtrekken, vertelt hij aan Omroep Brabant. De gemeente heeft de situatie bekeken en zegt dat de balkons veilig zijn.

Toch zijn sommige bewoners niet zo zeker van die situatie. Dat komt omdat de balkons aan de achterzijde van de betreffende flats zes maanden geleden onveilig zijn verklaard en zijn gestut. Sindsdien mogen bewoners die balkon dus ook niet meer betreden.

Toeval

Het stukje balkon, zie foto, dat maandag omlaag kwam, was echter van een balkon aan de voorzijde. Volgens de gemeente Tilburg komt het van een balkon dat in het verleden gerepareerd is. Stom toeval dus, zo luidt het oordeel van de gemeente, en geen verdere reden tot zorg.

"De eigenaar is inmiddels ingelicht en die zal de situatie verder afhandelen", vertelt een woordvoerder.

Maar de man bij wie het stukje balkon op de rug viel, is niet helemaal gerustgesteld. In gesprek met Omroep Brabant vertelt zijn vrouw het toch wel eng te vinden. "Ik durf nu ook voor niet meer op mijn balkon. Het is niet fijn."

Ze schrok dan ook van het telefoontje van haar man eerder op maandag: "Het stuk kwam op zijn rug terecht. Hij was geschrokken, maar gelukkig kwam het niet op onze dochter neer", vertelt ze.

'Constructieve eisen'

Op een opgehangen briefje van de particuliere vastgoedbeheerder MVGM staat dat bezoekers hun balkon niet mogen betreden omdat ‘de gemeten balkonvloeren niet allemaal voldoen aan de constructieve eisen’.

“Een voornaamste reden dat een balkon niet voldoet is dat de wapening niet op de hoogte ligt die volgens tekeningen en berekeningen waren voorgeschreven”, stelt de particuliere vastgoedbeheerder MVGM.