Drukke tijden en weinig slaap voor kerstpakketten-makers

Een rijkgevuld kerstpakket na een jaar lang hard werken, veel Brabanders hopen erop. In Uden is het bedrijf van Bart Poierrié al weken druk om al die kerstpakketten te maken. Duizenden dozen worden gevuld. En die zijn inderdaad groter dan ooit. "We maken nu pakketten ter waarde van 50, 60 of zelfs 70 euro. Dat was vroeger ondenkbaar."

Inmiddels is de allerergste drukte voorbij. Maar aan twee lopende banden wordt nog altijd stug doorgewerkt. Per band zijn er zes, voornamelijk vrouwen, de kerstpakketten aan het inpakken. Secuur en snel worden zakken popcorn, chips, maar ook cadeaubonnen en kalenders in de dozen gestopt. Poierrié van kertspaketten.nl ziet het allemaal tevreden aan. "Dit is een hele grote order", glimlacht hij. "Maar ik kan natuurlijk niet vertellen wie de opdrachtgever is." Hij vervolgt: "Het is raar om te zeggen, maar dit jaar plussen wij weer erg bij. Wij plukken de vruchten dankzij het verlengen van de coronamaatregelen", aldus Poierrié, van kerstpakketten.nl. Kerstpakketten variëren

Kerstpakketten worden in de hal gemaakt in allerlei soorten en maten. "Een groot bedrijf met productiemedewerkers vindt het leuk om een flink kerstpakket te bestellen met heel veel verschillende spulletjes, terwijl een advocatenkantoor een themapakket bestelt." Zelf is Poierrié ook gul voor zijn personeel "De vaste medewerkers mogen altijd de grootste doos uit het magazijn halen en volstoppen met wat er overblijft. En de doos hoeft niet dicht te kunnen", vertelt hij lachend. Ondertussen loopt Poierrié naar de grote hal. De kerstpakketten zijn op datum gesorteerd. Alle pakketten die dinsdag de deur uitgaan, staan bij elkaar. Verderop staan die voor woensdag. Veel van de pakketten verlaten het Brabantse land. "Dit pakket gaat naar Loenen. Ik weet niet eens waar dat ligt." Gelukkig biedt een medewerker uitkomst. "Aan de postcode te zien moet dat onder Apeldoorn liggen." En inderdaad: een snelle check leert dat Loenen inderdaad in Gelderland ligt. "Mijn personeel weet alles", lacht Poierrié.

