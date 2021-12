Ado vecht voor zelfgebouwde volière, gemeente wil 'illegaal' bouwwerk weg

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Ado vecht voor zijn zelfgebouwde volière

Ado Schellekens uit Terheijden moet 5000 euro betalen als zijn vogeltuin niet voor dinsdag opgedoekt is. Hij kreeg een brief van de gemeente dat op de grond die hij huurt, niet gebouwd mag worden. Een flinke domper voor Schellekens, die al jaren bezig is met zijn vogelpassie. “Dit is mijn levenswerk."

Schellekens woont vlak naast de Kleine Schans in zijn dorp, een vestigingswerk uit de Tachtigjarige Oorlog. Wie een wandel- of fietsronde maakt over de schans kan er niet omheen: in Ado’s tuin prijkt een grote volière met bijzondere vogels. Een groot deel van zijn tuin is alleen helemaal niet van hemzelf, die huurt hij van de gemeente. Het gebied heeft vanwege de Kleine Schans een speciale bestemmingsvergunning. De grond heeft historische waarde en dus mag er niet op gebouwd worden, maar Ado deed dat wel. “Ik wist niet dat ik hier geen volière mag plaatsen.”

"De wethouder fietst er elke dag langs."

De grote volière staat er al bijna tien jaar en de gemeente weet er volgens hem al lang van. “De wethouder fietst er zelfs elke dag langs”, zegt hij verontwaardigd. De reden dat de gemeente nu wel handhaaft is vanwege een verzoek van de buren. Zij gingen al eerder in gesprek met de vogelliefhebber, maar die gesprekken kwamen niet tot een oplossing waar alle partijen zich in konden vinden. Dus stapten ze naar de gemeente, zodat zij kan beslissen wat er met de volière moet gebeuren. “Bij het onderzoek is geconstateerd dat op eigen grond te veel bebouwing is en dat ook illegale bouwsels staan op het aangrenzende deel”, legt een woordvoerder uit.

"Ik weet niet wat ik ben zonder."

Juridisch heeft Schellekens dus geen poot om op te staan. Toch is hij strijdvaardig om het besluit aan te vechten. “Ze doen zelf ook ontheffingen voor bouwwerken. Als de politiek wil, kan ze dit gedogen.” De gemeente geeft echter aan dat in dit geval legalisatie vanwege het bestemmingsplan niet mogelijk is. “De reden hiervoor is het behoud en herstel van specifieke cultuurhistorische waarden van de Kleine Schans.” Dat Ado zich er niet zomaar bij neerlegt, is te begrijpen. De volière naar eigen zeggen zijn levenswerk. Als kleine jongen startte de liefde voor vogels en die passie werd steeds groter. “Dit ben ik, net als dat mijn armen en benen bij mij horen. Ik weet niet wat ik ben zonder.” Voorlopig kan Schellekens nog genieten van zijn vogels. Met zijn advocaat onderzoekt hij hoe hij het besluit toch kan omdraaien. Hij diende bezwaar in. Pas als dat bezwaar beoordeeld is valt het definitieve besluit. “Als de beslissing in zijn nadeel uitvalt moet de illegale bebouwing zes weken na die beslissing verwijderd zijn”, aldus de gemeente. “Ik heb er geen woorden voor wat dat voor mij zou betekenen", besluit Ado zijn verhaal.

