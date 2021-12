Bestelbus kringloopwinkel in brand gestoken, huizen uit voorzorg ontruimd

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bestelbus in brand gestoken

Een in brand gestoken bestelbus van kringloopwinkel Spullukus zorgde maandagnacht voor een felle brand in de Chopinstraat in Boxtel. Het vuur was zo heftig dat bewoners van twee huizen uit voorzorg hun huis uit moesten. Het vuur sloeg van de bestelbus over op een andere auto. Beide voertuigen zijn door de brand verwoest. De politie laat weten dat de brand vermoedelijk is veroorzaakt door vuurwerk dat werd afgestoken.

Een derde auto liep ook behoorlijk wat schade op en een heg moest het ontgelden. Een vierde auto kon nog op tijd worden weggehaald. De rook als gevolg van de brand trok een derde huis in. Voor deze bewoners werd de stichting Salvage, eerste hulp na brand, ingeschakeld. Bewoners van de Chopinstraat en de Berliozstraat in Boxtel werden rond halfvier opgeschrikt door een harde knal. Het busje van kringloopwinkel Spullukus stond toen al in lichterlaaie. Doordat de tank van de bestelbus scheurde, was het volgens een correspondent een flinke klus om de brand te blussen. Veel bekijks

Naast twee blusvoertuigen kwam ook een waterwagen van de brandweer naar Boxtel. De brand en de bluswerkzaamheden trokken heel wat bekijks. De bestelbus en de twee personenauto’s werden door een bergingsbedrijf afgevoerd waarna een zwartgeblakerde parkeerplaats achterbleef. In een Burgernetmelding liet de politie later weten verder onderzoek te doen 'naar aanleiding van brandstichting'. De politie vraagt getuigen zich te melden.

