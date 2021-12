Brommerrijder zwaargewond naar ziekenhuis na botsing

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Brommerrijder zwaargewond in Hapert

Een man of jongen op een brommer is dinsdagmorgen in Hapert zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door een automobilist. Dat gebeurde op de Ganzestraat.

Volgens onze correspondent kwam de auto uit een inrit de Ganzestraat op gereden. Er kwamen twee ambulances naar de plek van het ongeluk. Een daarvan bracht de brommerrijder met spoed naar een ziekenhuis in de buurt. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar is uiteindelijk niet naar Hapert gekomen.

