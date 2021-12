Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Meiden van de Pastabar uit de kleren voor kalender: ‘Best even spannend'

De meiden van de Pastabar in Wouw zijn apetrots op hun eigen kalender vol spannende foto’s. Daarmee proberen ze zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. “We dachten dat het enorm ongemakkelijk zou worden.”

Ieder jaar houdt eigenares Eline Rijstenbil samen met haar personeel van de Pastabar een bijzondere actie voor het goede doel. “Eind vorig jaar doneerden we bijvoorbeeld lasagnes aan de Voedselbank.” En dus moest er ook voor deze decembermaand een origineel plan komen. “We zaten op een avond wat na te borrelen, toen plotseling het idee ontstond om een fotoshoot te doen.” Eén groot voordeel: de moeder van medewerkster Jessica is professioneel fotografe. “Zij vond het meteen superleuk om te doen.” Misschien nog wel leuker dan de modellen zelf in eerste instantie. “We dachten vooraf dat het heel ongemakkelijk ging worden. Om de spanning eraf te halen, hebben we de heftigste foto, zonder bh, maar meteen als eerste gedaan.” En wat bleek? “Het was helemáál niet gek. We wisten al dat we een hecht team hadden, maar tijdens zo’n shoot kom je daar opnieuw heel snel achter.”

"Wel heftig om jezelf ineens zó groot terug te zien."

Het lastigste bleek uiteindelijk het selecteren van de beste kiekjes. “Dat kostte uren. Af en toe moest iemand wat water bij de wijn doen, maar die kreeg dan weer iets meer inspraak bij de volgende maand.” Duurt even, maar dan heb je ook wat. “Het eindresultaat is heel gaaf”, vertelt Jessica. Máár, ook een beetje schrikken. “We wilden het eerst op A4 doen, maar dat bleek toch wat aan de kleine kant. We hebben dus gekozen voor een maatje groter. Hartstikke gaaf, maar wel heftig om jezelf ineens zó groot terug te zien.”

Inmiddels gaan de eerste exemplaren al gestaag de deur uit. “Omdat we nu beperkt open zijn, is het wat lastiger om de kalenders onder de aandacht te brengen. Maar toch hebben we er al een aantal verkocht. En ook via onze doneerpagina op de website van het KWF stromen de donaties langzaam binnen.” Want hoe leuk de shoot ook was, het doel blijft uiteindelijk serieus. “We kennen allemaal wel iemand met die ziekte. De moeder van een meisje uit de keuken strijdt er nu bijvoorbeeld tegen. Dat we op deze manier een steentje kunnen bijdragen, is alleen maar mooi.”

