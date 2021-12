Minder peperdure medicijnen weggooien dankzij Brabantse mini-koelkast

Een Brabantse vinding om verspilling van peperdure medicijnen tegen te gaan, heeft belangstelling uit Engeland getrokken. Het gaat om een kleine draagbare kluis, een soort mini-koelkast, waarin medicijnen precies onder de juiste omstandigheden kunnen worden bewaard. Ongebruikte medicijnen weggooien, is hierdoor niet meer nodig.

“In de kluis, de Meds Safe, houd je ongebruikte medicijnen goed. En zolang de medicijnen de safe niet uit zijn geweest, kunnen ze altijd terug naar de apotheek en opnieuw worden uitgegeven”, legt Hans van Rooij uit. Hij is een van de bedenkers van de kluis en een van de oprichters van het bedrijf ReMediZ dat de kluis grotendeels in Lieshout ontwikkelde.

Het idee voor de kluis ontstond, toen Van Rooij aan het ziekbed van zijn schoonmoeder stond. “Ze is jarenlang behandeld aan kanker. Na haar overlijden is een groot gedeelte van de medicijnen die ze gebruikte in de prullenbak beland. We hebben toen letterlijk duizenden euro’s weggegooid. Hoewel ik geen professionele achtergrond heb op dit vlak, ben ik me vanaf dat moment toch gaan verdiepen in de verspilling van medicijnen."

100 miljoen euro weggegooid

Met uiteindelijk de in Brabant ontwikkelde en geteste Meds Safe als resultaat. Na een proef in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gaat Van Rooij nu in januari met zes medicijnkluizen naar Engeland, zo maakte hij dinsdag bekend.

Net als in Nederland is ook daar verspilling van medicijnen een groot probleem. Naar schatting wordt er in Nederland jaarlijks voor honderd miljoen euro aan medicijnen weggegooid. In Engeland zou het zelfs gaan om omgerekend meer dan 350 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen die bijvoorbeeld door de wc worden gespoeld.

Hoe ziet het apparaat eruit?

Het medicijnkluisje is 16 centimeter breed, 12 centimeter hoog en 26 centimeter lang en weegt ongeveer anderhalve kilo. Patiënten die het apparaat hebben getest noemen het volgens Van Rooij ook wel de 'diaprojector'. Zo ziet het er namelijk een beetje uit. Patiënten drukken op een knop om een pil te ontvangen. Op die manier worden dus alleen de noodzakelijke pillen gebruikt.

Het apparaat wordt in eerste instantie ingezet voor medicijnen tegen kanker. Een aantal van die medicijnen is heel duur. Je moet dan denken aan tot wel 1500 euro per pil. De proef met de kluis in het ziekenhuis in Tilburg wordt volgens Van Rooij de komende maanden verder uitgebreid.