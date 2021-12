Levensgevaarlijke drugstrucks in woonwijk: cel- en taakstraf

De uitgebrande vrachtwagen met drugsafval in de Offenbachlaan (Foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Een van de mannen die achter twee 'drugstrucks' in een Eindhovense woonwijk zaten, moet vier maanden de cel in. Zijn kompaan moet een werkstraf van 240 uur uitvoeren. In twee dagen tijd doken in 2018 in de Eindhovense Offenbachlaan twee vrachtwagens op met daarin chemicaliën. Eén daarvan vloog in brand, uit de andere lekte chemisch drugsafval in de grond.

In oktober 2018 brandde een vrachtwagen vol gevaarlijke chemicaliën helemaal uit aan de Offenbachlaan. Dat was zo gevaarlijk dat twaalf appartementen moesten worden ontruimd. Door de brand kwamen giftige stoffen in de lucht. De avond ervoor werd er in dezelfde straat al een vrachtwagen vol drugsafval gedumpt. Chemicaliën uit vaten en jerrycans lekten toen weg via het riool. In de twee vrachtwagens zaten vaten en jerrycans die van een grote opslag in Urk kwamen. In het lekkende bestelbusje lagen handschoenen en colablikjes met DNA van beide verdachten erop. Verder zijn er camerabeelden die de verdachten in verband brengen met de busjes. De twee mannen die dinsdag in Den Bosch veroordeeld werden, hebben met de dumpingen voor ernstig gevaar in een woonwijk gezorgd. Tienduizenden euro's voor het schoonmaken

Samen moeten de mannen 33.695 euro betalen aan de gemeente Eindhoven, voor de kosten van het afvoeren van het drugsafval, de bodemsanering en herstel van het straatwerk. Een van de mannen kreeg een celstraf opgelegd van vier maanden plus zes maanden voorwaardelijk voorwaardelijk. De ander krijgt de maximale werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Dat de ene straf lager uitvalt dan de andere, komt omdat een van de verdachten een licht verstandelijke beperking heeft en volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld is. Beide mannen krijgen een iets lagere straf omdat het OM er lang over gedaan heeft de zaken voor de rechter te brengen. LEES OOK: Wie herkent drugsdumpers Eindhoven? Mannen zetten vrachtwagen vol afval in brand 'Het lijkt wel een maffiabuurt', buurtbewoners geschrokken van brandende bus vol drugsafval

