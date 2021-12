Kwart minder nieuwe coronabesmettingen, nu op niveau van eind november

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Er zijn in de afgelopen week ruim 18.000 nieuwe besmettingen geconstateerd in Brabant. Dat is een bijna een kwart minder dan vorige week. Dat blijkt uit de weekcijfers van het RIVM die elke dinsdag worden gepubliceerd.

In Brabant werden de afgelopen week 18.373 nieuwe besmettingen geconstateerd. Een kwart minder besmettingen dan vorige week. Toen waren er nog 24.468 besmettingen. Het lijkt erop dat de piek van het aantal besmettingen is bereikt en dat het afvlakken is begonnen. Ook landelijk zet de daling in het aantal positieve testen voort. Ruim 116.000 mensen zijn in de afgelopen week positief getest op het coronavirus, tegen zo'n 148.000 mensen vorige week. Ruim 20 procent minder. Het is voor de tweede keer op rij dat de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) omlaag gaan. Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen liggen dinsdag 435 patiënten met het coronavirus. Een week geleden waren dat er nog 445, een daling van iets meer dan 2 procent. Landelijk werden er de afgelopen week 1878 mensen opgenomen op de verpleegafdeling of intensive care van een ziekenhuis. Dat is bijna 10 procent minder dan een week eerder, toen er (na correctie) 2085 opnames waren. Van de 1878 opgenomen mensen kwamen er 332 op een intensive care te liggen, tegen 347 een week eerder. Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen loopt voorlopig nog wel op. In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 445 coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat is het hoogste aantal sinds februari. Het zijn vooral 65-plussers, maar er zijn ook een dertiger en twee veertigers bij. Het is niet wettelijk verplicht om te melden dat een coronapatiënt is overleden, dus het werkelijke aantal kan hoger liggen. R-getal

Het reproductiegetal (R-getal) daalde van 0,99 naar 0,95. Dat is het laagste niveau sinds half september, voor het begin van de huidige golf. Het geeft aan dat een coronapatiënt minder nieuwe mensen besmet.

