Gijs verzet zich tegen skateverbod in Eindhoven: 'Wij zijn geen gevaar'

De 21-jarige skater Gijs van Schaick Zillesen is een petitie begonnen tegen het plan van de gemeente Eindhoven om skaten in delen van het centrum verbieden. Hij is bij slecht weer vaak in het Piazza Center te vinden en ook daar dreigt een verbod. “In Eindhoven hebben we weinig overdekte plekken met een goede vloer. Er komen veel skaters dus het is altijd gezellig.”

Jeugdwerker Boukje van der Zijden van jongerencentrum Dynamo in Eindhoven hoopt dat het verbod van tafel gaat. "Anders zouden ze een ontmoetingsplek moeten missen. Een plek waar ze heel actief bezig zijn. Op het moment is er superveel eenzaamheid onder jongeren. Er zouden juist veel meer van dit soort plekken moeten zijn."

Gijs is initiatiefnemer van de petitie die al ruim 1200 keer is getekend. Dinsdagavond wordt er in het stadhuis over het verbod gesproken. Het gaat met name om het overdekte winkelcentrum Piazza en het Catharinaplein bij de Catharinakerk, twee geliefde plekken bij skaters.

Beschadigingen kan Gijs wel een paar aanwijzen. De skateboards zijn met een flinke vaart tegen een gebouw gebotst. “Er moet een klein blokje hout voor gezet worden, dan is het opgelost.” Vorige week werd een skater beboet voor skaten in een winkelportiek in de Piazza. 150 euro kostte dat.

Skater Gijs ontkent dat het gevaarlijk zou zijn. “Je kan ook tegen iemand botsen als je aan het hardlopen bent. We zijn geen gevaar voor andere mensen, want we skaten altijd in de avond als er niet veel mensen zijn.”

Eindhoven heeft wel een aangewezen plek voor skaters: Area 51. Na de verbouwing van deze enorme overdekte hal is het volgens Gijs niet meer wat het geweest is. “Het is aangepast zodat het vooral voor BMX'ers aantrekkelijk is en minder voor skaters. In Eindhoven hebben we street skateboarden. Buiten, op je eigen plek, met je vrienden rollen. Gratis.”

Gijs krijgt bijval van PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers, opvallend genoeg van een coalitiepartij. “We hebben als gemeente afgesproken dat urban sports een van onze kernsporten is. Waarom dan een gebiedsverbod? Dat is een zware maatregel voor een kleine groep mensen. Maak de openbare ruimte geschikt om te bewegen. Jongeren hebben ruimte nodig om elkaar te ontmoeten.”

Over de veiligheid en beschadigingen is Raaijmakers duidelijk. “Ze doen niemand kwaad. Ze zijn er bijna altijd als er geen winkelend publiek is. Er zijn een paar beschadigingen en daar moet een oplossing voor komen.”

Volgende week dinsdag valt de beslissing over een mogelijk skateverbod op bepaalde plekken in Eindhoven.