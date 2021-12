Extreem veel dassen doodgereden dit jaar, maar er is ook goed nieuws

Er nadert een triest record voor de Loonse en Drunense Duinen. Er zijn dit jaar al meer dan zestig dassen doodgereden. Volgens Bert van Opzeeland van de dassenwerkgroep in dit natuurgebied zijn dat er veel meer dan vorig jaar. "Het zijn vooral jonge dieren die het slachtoffer zijn."

De werkgroep volgt al jaren het wel en wee van de dassenpopulatie in de driehoek Den Bosch, Tilburg en Geertruidenberg. "We hebben de eerste dassen in 1999 in dit gebied geplaatst", vertelt Van Opzeeland. "Meer dan twintig jaar later is de populatie gegroeid naar 275 dieren en zijn er maar liefst 94 dassenburchten. Een succes, maar sommigen denken daar ook anders over, die vinden de dieren schadelijk."

"Nog een verklaring kan zijn dat de dassen steeds dichter bij mensen komen te wonen", vertelt Van Opzeeland. Hij benadrukt dat 2018 en 2019 matige dassenjaren waren door de droge zomers. "Ze eten ook veel regenwormen en het was toen kurkdroog, dus weinig voedsel. Dit jaar was een goed dassenjaar, ondanks de vele slachtoffers."